Tekstil fabrikasında yangın

Ramazan ÇETİN/UŞAK, (DHA)- UŞAK Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki bir iplik fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Uşak- İzmir Karayolu\'ndaki Organize Sanayi Bölgesi 104. caddede bulunan iplik fabrikasında, bugün saat 16.00\'da yangın çıktı. İlk belirlemelere göre fabrikadaki elyaf sıkıştırma makinesinin elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen alevler, kısa sürede çevreye yayıldı. Fabrikadaki işçiler, alevlere ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle yaptı. Uşak İtfaiyesi de olay yerine geldi. Organize sanayi bölgesi itfaiye ekibi de çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için ilginç bir çözüm üretti. Olay yeri yakınında bir inşaatta buluanan beton aktarım pompası, fabrika bahçesine getirildi. Beton döküm kısmına itfaiye hortumlarıyla su aktarıldı. Beton döküm makinasının pompası, fabrikanın çatısına yükseltilip, suradan su boşaltılarak yangın kısa sürede söndürüldü.

Fabrikada hasar meydana geldi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



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