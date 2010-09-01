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Ekonomi

TEKSTİL DEVLERİNDE YARIN GREV VAR ANKARA (A.A)

01 Eylül 2010 01:46

-TEKSTİL DEVLERİNDE YARIN GREV VAR ANKARA (A.A) - 31.08.2010 - Altınyıldız, VAKKO, Levi's, Bahariye, Yünsa gibi tekstil sektörünün önemli firmalarında çalışan işçiler, yarın sabah greve çıkmaya hazırlanıyor. Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası ile Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası (TEKSİF) arasında sürdürülen 22. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde son güne gelinmesine rağmen anlaşma sağlanamadı. TEKSİF, daha önce aldığı karar doğrultusunda yarın sabahtan itibaren grev kararını uygulamaya başlayacak. TEKSİF Genel Başkanı Nazmi Irgat, yaptığı açıklamada, yaklaşık 12 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle aralarında Altınyıldız, Vakko, Levi's, Bahariye, Akın Tekstil, Yünsa gibi firmaların bulunduğu 33 işletmede grev kararını yarından itibaren hayata geçireceklerini bildirdi. İşverenlerin var olan hakların geriye götürülmesi amacıyla katı bir tutum takındıklarını savunan Irgat, ikramiye, fazla mesai ve ücret konularında bunun yansımalarıyla karşı karşıya olduklarını söyledi. Tekstilde ortalama ücretlerin asgari ücretin biraz üzerinde olduğunu vurgulayan Irgat, ''Bırakın yenisini, artık var olan hakları tamamen budamak istiyorlar. Örneğin daha önceki sözleşmede ikramiye uygulamasında değişiklik söz konusuydu. Yeni girenler için ikramiyeler 4 yerine 2,5 aylık ücret tutarında  uygulanacaktı. Şimdi bunun da altına çekmek, tümüyle yok etmek istiyorlar.'' Irgat, yeni bir gelişme olmaması halinde üyelerinin yarın saat 08.00 itibariyle greve başlayacaklarını bildirdi.

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