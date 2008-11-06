Tekstil devi Sönmez Flament pes etti

Türkiye'nin önde gelen tekstil şirketlerinden Sönmez Flament 2003 yılından bu yana sürekli zarar ediyor olması, kapasite daraltma ve verimlilik çalışmaları gibi tedbirlerin de yeterli olmaması nedeniyle, tüm üretim faaliyetlerini sona erdirme kararı aldığını açıkladı.



Şirketin İMKB'ye yaptığı açıklamada, dampingli ithalattaki artışın devam etmesi, elektrik ve doğalgaz gibi üretim girdilerinin maliyetlerindeki artış, alacakların tahsilindeki gecikmeler gibi etmenlerin, sektörün geleceğine yönelik olumlu beklentiler içinde bulunmayı engellediği ve sonuç olarak, daha önceden alınmış üretime ara verme kararının sürekli hale getirildiği belirtildi.



Söz konusu açıklamanın ardından İMKB, Sönmez Flament'ten ek açıklama istedi ve bu nedenle, şirketin hisselerinin işlem sırasının geçici olarak kapalı kalacağını duyurdu.



