Tekstil devi Sabri Özel iflas erteleme istedi

Türkiye'de 60'a yakın mağazası bulunan tekstil ve hazır giyimin öncü markası Sabri Özel, iflas ertelemede bulundu.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, mahkeme, Sabri Özel’in iki şirketi için tedbir kararı verdi; üç kişilik kayyım heyeti atadı.

İflas erteleme başvurusu, Sabri Özel Örme Tekstil Sanayi ve Tic. A.Ş ve Sabri Özel Tekstil Tic. Ve San. Ltd. şirketi için yapıldı. Bakırköy 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne yapılan başvuruda, şirketlerin borca batık durumda oldukları bildirildi.

Bu arada iflas erteleme başvuruları, Kanun Hükmünde Kararname ile yasaklanmış durumda. OHAL süresince iflas erteleme başvurusu yapılamıyor. Sabri Özel'in, yasak öncesi mahkemeye başvurduğu anlaşıldı.

Her iki şirketin iflas erteleme talepli başvurusuna ilişkin ilk duruşma 3 Kasım'da yapılacak.

60'a yakın mağazası var

1969 yılında 10 metrekarelik küçük bir dükkanda temeli atılan Sabri Özel, hali hazırda 23 bin metrekarelik fabrikasında üretim yapıyor. Sabri Özel'in 60'a yakın mağazası bulunuyor.