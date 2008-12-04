Tekstil devi 1000 kişiyi işten çıkardı

Kayseri'nin köklü kuruluşlarından tekstil alanında faaliyet gösteren Katartaş Grubu'nun üretime ara vererek, bin işçisinin işine son vermek durumunda kaldığı bildirildi.



Katartaş Grubu'ndan yapılan açıklamada, 1936 yılında kurulan Katartaş Şirketler Grubu'nun bünyesinde Katartaş Tekstil A.Ş, Metaş Mensucat İşletmeleri A.Ş. ve Mimataş Tekstil A.Ş. ile her çeşit pamuk ipliği, fantezi iplik ve denim kumaş üretimi yaparak bu ürünleri yurt içi ve yurt dışına pazarladığı bildirildi.



Daha fazla istihdam yaratma, ülke ekonomisine katkıda bulunma, Türk tekstilinin kalitesini dünyaya tanıtma vizyonu üstlenen grubun 2006 yılında denim kumaş üreten Mimataş tesisini açtığı hatırlatılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



“2008 yılının ilk aylarından itibaren finans kuruluşları ve bankalar tarafından, ülkenin yılın ikinci yarısından itibaren mali kriz içerisine gireceği bahanesi ile kredilerinin vadesinden en az 6 ay öncesinde geri çağrılması, kredi limitlerinin dondurulması ve boş kredi limitlerinin kullandırılmaması neticesinde fonları kesilen Katartaş Grubu, ürettiği katma değeri yüksek ürünlere rağmen binin üzerinde işçinin işine son vermek durumunda bırakılarak hareket edemez hale sokulmuştur. Gelişen bu durum karşısında, gerek kamu kurum ve kuruluşları gerekse ilgili finans kuruluşları herhangi bir girişimde bulunmadıkları gibi, grubun mevcut bu durumdan kurtulmaya yönelik çaba ve girişimlerini ise anlaşılmaz bir biçimde sonuçsuz bırakılmıştır. Unutulmaması gereken husus üretimine son verilen grubun faaliyetleri bir grubun faaliyetinin durdurulmasından öte; Cumhuriyetle yaşıt bir milli değerin göz göre göre yok edilmesidir.”



Grubun geçen yıl Özbek-İsviçre ortak işletmesine ait Ayım Tekstil'i 48 milyon dolara satın alarak, Özbekistan Pamuk Bakanlığı'nın verilerine göre son iki yılın en büyük ihracatçısı unvanına sahip olduğu hatırlatılan açıklamaya şöyle devam edildi:



"Özbek pamuğunu Rusya, Çin, Pakistan, Bangladeş, Hindistan ve Malezya'ya ihraç eden, binin üzerinde kişinin istihdam edildiği, teknolojik açıdan yeterli durumda olan ve tevsi yatırımlarını tamamlamış olan grubumuz, 2007 yılında bir önceki yıla göre yüzde 22 oranında artışla 192 milyon YTL gelir elde etmiştir. İspanya'da 'Uluslararası Ticari Başarı Ödülü' alan, Avrupa'da düzenlenen 28. Uluslararası Teknoloji ve Kalite Ödülü'ne layık görülen, iş hacminin önemli bir kısmının yurt dışı pazarlardan oluşan grubumuz, 106 milyon dolar ihracat ve 84 milyon dolar ithalat gerçekleştirmiş, 11 milyon YTL vergi öncesi karla geçen yılı sonuçlandıran sermayesi 42 milyon YTL, öz varlıkları 63 milyon YTL olan kuruluştur. Üretimi durdurmak ve işçilerimizi çıkarmak zorunda kalmamız nedeniyle mevcut durumun takdir ve değerlendirilmesini kamuoyunun sağduyulu takdirine bırakıyoruz."



