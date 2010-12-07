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TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN İSTANBUL (A.A)

07 Aralık 2010 02:13

-TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN İSTANBUL (A.A) - 07.12.2010 - Zeytinburnu'nda bir tekstil atölyesinin havalandırma bölümündeki kumaş parçalarının tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Telsiz Mahallesi 86. Sokak'ta tekstil atölyesinden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Zeytinburnu ve Bakırköy itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alırken, söndürme çalışmaları sırasında hafif şiddetli patlamalar da yaşandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında iki itfaiye çalışanı dumandan etkilendi. Yangının atölyenin havalandırma bölümünde bulunan kumaş parçalarının tutuşması sonucu çıktığı öğrenildi. Tekstil atölyesinde maddi hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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