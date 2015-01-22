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Tekstil atölyesinde yangın; 2 işçi hayatını kaybetti

Gaziantep'te, bir tekstil atölyesinde çıkan yangında 2 işçi öldü, dumandan etkilenen çok sayıda işçi ise hastaneye kaldırıldı.

22 Ocak 2015 22:36

Gaziantep'te 4 katlı bir işhanının en üst katında bulunan tekstil atölyesinde çıkan yangında 2 işçi hayatını kaybederken, çok sayıda işçi de hastaneye kaldırıldı.

Şıhcan Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir iş hanının en üst katındaki tekstil atölyesinde bugün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm atölyeyi sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. 

DHA'nın haberine göre, yangında mahsur kalan ve dumandan etkilenen işçiler, itfaiye aracının merdivenleriyle indirilerek ambulanslarla tedavi için hastaneye götürüldü. Söndürülen ve soğutma çalışmalarını sürdürdüğü atölyeye giren itfaiye erleri, henüz kimliği belirlenemeyen bir işçinin cesedini buldu. Atölyede soğutma çalışmaları sürüyor. 

Tekstil atölyesinde çıkan yangında yaralı olarak hastaneye götürülen işçilerden birisi daha hayatını kaybetti. Atölyede soğutma çalışmaları devam ederken, hastaneye götürülen 5 işçinin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

 

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