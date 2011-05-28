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TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN İSTANBUL (A.A)

28 Mayıs 2011 13:27

-TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN  İSTANBUL (A.A) - 28.05.2011 - Fatih'te bir tekstil atölyesinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu. Eminönü Sururi Mahallesi Necip Efendi Sokak'taki 5 katlı binanın en üst katında bulunan tekstil atölyesinde, saat 07.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, atölyeyi tamamen sardı. İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Alt katlarda bulunan giyim mağazalarına sıçraması engellenen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.  Atölyede büyük çapta hasara yol açan yangının sebebinin araştırıldığı bildirildi.

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