Teksas'ta zafer Edwards'ın

Nascar Samsung 500 yarışına hafta sonunda Teksas'ın Motor Speedway pisti ev sahipliği yaptı.

Kariyerinde 76 birinciliği bulunan Dale Earnhardt yarışa pole pozisyonunda başlamasına rağmen pek iyi bir performans ortaya koyamadı ve yarışı 12. sırada tamamladı.

Henüz ilk turun ardından liderliği alan Carl Edwards neredeyse tamamını lider götürdüğü 139 turluk yarışta finiş çizgisine ilk sırada ulaşmayı başardı ve bu sezonki üçüncü birinciliğini elde etti.

Yarışta bazı kazalar da yaşandı. 28. turda Michael Waltrip spin attı ve yarışı ancak 31. sırada tamamlayabildi. 109. turdaysa yarışı bir tur geriden sürdüren ve geçtiğimiz yıl Sprint Kupası’nda 2. olan Jeff Gordon duvara çarpınca finişe ancak son sırada ulaşabildi. 175. turdaysa iç duvara çarpan J.J. Yeley yarışı Gordon'un önünde 42. sırada tamamladı.

Son turlardaysa Jimmie Johnson ve Kyle Busch arasında amansız bir ikincilik mücadelesi başladı. Bu rekabetten karlı çıkan son iki yılın Sprınt Kupası şampiyonu Johnson olurken, yarışta dördüncülüğüyse Ryan Newman elde etti.