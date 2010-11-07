-TEKSAS'TA TÜRK FESTİVALİ HOUSTON (A.A) - 07.11.2010 - ABD'nin Houston kentinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen geleneksel "Türk Kültürleri ve Çocuk Festivali", 7'den 77'ye binlerce Türk ve Amerikalı'ya keyifli bir hafta sonu yaşattı. Raindrop Türkevi, Amerikalılar ve Avrasyalılar Turkuvaz Konseyi ve Houston-İstanbul Kardeş Şehirler Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen festivale Teksas ve çevre eyaletlerden 30 bin civarında kişi katıldı. Aralarında Türk, Amerikalı ve birçok farklı din ve ırka mensup kişilerin yer aldığı katılımcılar, Türkiye'den Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan'a, oradan da Bosna-Hersek'e kadar uzanan geniş coğrafyanın zengin kültür miraslarını görme şansı yakaladı. Houston kent merkezinde gökdelenler arasındaki Hermann Meydanı'nda yapılan, Teksas eyaletinin en büyük 4'üncü festivali niteliğindeki "Türk Kültürleri ve Çocuk Festivali", hem Türkiye, hem de ABD'den üst düzey katılıma sahne oldu. Festivale Türkiye'den AK Parti Rize milletvekili Ali Bayramoğlu, AK Parti Konya milletvekili Orhan Erdem, Bursa Yıldırım Belediyesi Başkanı Özgen Keskin, Türkiye'nin Houston Başkonsolosu Akil Öktem ile Amerikan tarafından Temsilciler Meclisinde Demokrat Parti Teksas milletvekilleri Al Green ve Sheila Jackson Lee ile Houston Belediye Başkanı Annise Parker da katıldı. Osmanlı çadırı, Sultanahmet Camii modeli, Türk kıraathanesi ve Mevlevi çadırı gibi mekanlar ile mevlevi ve sufi müziği, halk oyunları, Türk dünyası müzikleri gibi etkinliklere yer verilen festivalde, 50'den fazla bölümde ebru, hat sanatı, seramik, taş oyma, çini, tezhip, Türk halısı gibi çeşitli el sanatları sergilendi. Amerikalılar özellikle, iç duvarlarında İslam diniyle ilgili bilgilerin yer aldığı Sultanahmet Camii modeli ile el sanatlarının sergilendiği stantlara yoğun ilgi gösterdi. -TÜRK YEMEKLERİNİN ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU- Festivalde kebaplar, döner, tatlılar, mantı, baklava, lokum, çerez, Türk kahvesi gibi geleneksel Türk lezzetleri de katılımcıların yoğun ilgisini çekerken, yemek stantlarının önünde uzun kuyrukların oluştuğu gözlendi. Gözde tatlıların başında ise baklava geldi. Baklavayı ilk kez tadan bazı Amerikalıların hayran kaldığı gözlendi. Özellikle mantı ve dönere talebin yüksek olması dikkatleri çekti. -AMERİKALI MİLLETVEKİLLERİ- ABD Temsilciler Meclisi üyesi Green, festivalde, dünyada en zengin kültüre sahip ülkelerden biri Türkiye'nin kültürüne tanıklık etmenin onurunu yaşadıklarını söyledi. Türk halkının diğerlerine yardım elini uzatan bir halk olduğunu kaydeden Green, bu kültürün Houstonlıların da hayatına zenginlik kattığını belirtti. Festivale katılarak, Türkiye'nin zengin kültürü ve tarihini kutlamaktan onur duyduğunu söyleyen Green, bu zengin kültürün Houston ve ABD'nin de bir parçası haline geldiğini ifade etti. Green, "ABD'de ne zaman yardıma ihtiyacımız olsa, Türk toplumu her zaman bize olumlu cevap vermiştir. Katrina kasırgasından sonra Türk toplumu oradaydı, Haiti'deki depremden sonra da Türk toplumu oradaydı" dedi. Green, Türk toplumunun sadece kriz zamanlarında yardım etmede değil, dostlukların inşasında da önemli katkılar sağladığını kaydetti. Temsilciler Meclisi üyesi Sheila Jackson Lee de Türk toplumunun Haiti ve Pakistan'daki depremler ve Katrina kasırgasından sonra yaptığı yardımlar için teşekkür etti. Farklı dinlere mensup insanların birbirlerinin haklarına saygı göstermesi gerektiğini vurgulayan Lee, Türkiye ile ABD arasındaki güçlü bağlara ve iki ülkenin demokrasi ve özgürlük ideallerine olan bağlılıklarına övgülerini sundu.