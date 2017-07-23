Teksas'ta tır kasasında 8 kişi ölü bulundu

ABD'nin Teksas eyaletinde en az sekiz kişi park halindeki bir tırın kasasında hayatını kaybetti.

Tır, San Antonio kentindeki Walmart adlı bir süpermarket zincirinin park yerinde bulundu. Canlı kurtarılan 28 kişiden 20'sinin sağlık durumunun ise kritik olduğu açıklandı. Kurbanlar arasında çocukların da bulunduğu kaydedildi. Polis olayın insan kaçakçılığı vakası olduğu üzerinde duruyor.

San Antonio Emniyet Müdürü William McManus, olayın bir Walmart çalışanı tarafından polise bildirildiğini açıkladı. McManus, tırdakilerden birinin Walmart çalışanından su istediğini, su getiren çalışanın ardından da polise haber verdiğini söyledi. Tırın kasasında 8 kişiyi ölü bulduklarını belirten Emniyet Müdürü, olayı "korkunç bir trajedi" sözleriyle değerlendirdi.

Tırın klimasının çalışmadığını kaydeden İtfaiye Müdürü Charles Hood ise kurtardıkları 20 kişinin sağlık durumunun "çok kritik" olduğunu belirtti.

San Antio kenti Meksika sınırı yakınında bulunuyor.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Tırdan kurtarılan kişileri almak için birçok aracın park yerine akın ettiği görülüyor.

Tırda toplam kaç kişinin olduğunu ise henüz tam olarak kesinlik kazanmazken, tırdan çıkmayı başaranlardan bazılarının kaçmış olma ihtimali değerlendiriliyor.

Emniyet yetkilileri tır sürücüsünün gözaltına alındığını duyurdu.

Avusturya'da 2015 yılında bir kamyon kasası 71 sığınmacıya mezar olmuştu. Sığınmacılar yol kenarında bırakılan kamyonun kasasında havasız kalıp boğularak ölmüştü.

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AFP/BW/SSB