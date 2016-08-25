Teksas'ta silah protestosunda seks oyuncağı dağıttılar

ABD'de Teksas Üniversitesi öğrencileri, 'kampüs içinde gizli şekilde silah taşımayı' serbest bırakan yeni yasayı 4 binden fazla seks oyuncağı dağıtarak protesto etti.

Eyalette kabul edilen yeni yasayla, sınıflar ve yurtlar da dahil olmak üzere üniversite içine silahla girilebilecek.

Öğrencilerin protesto için seks oyuncaklarını seçmesinin nedeni ise, yerel yasaların bu objeleri sergilemeyi yasaklaması.

Öğrenciler yeni kanunun ne kadar saçma olduğunu göstermek için böyle bir protesto yolu seçtiklerini belirtti. Bazı öğretim görevlileri de öğrencilere destek verdi.

Yerel medya, yeni eğitim ilk gününde yapılan protestonun eyaletteki en büyük silah karşıtı eylem olduğunu yazdı.

Yasanın geçmesinin ardından üniversitenin önde gelen bir dekanı, protesto olarak istifa etmişti.

Yeni silah yasasını savunanlar ise üniversitede silah taşıyabilmenin silah sahiplerinin hakkı olduğu görüşünde.

Teksas 1995 yılında gizli silah taşımaya izin vermişti ancak üniversiteler bu yıla kadar izne dahil değildi.