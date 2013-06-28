Teksas’ta kürtaj yasasına kesintisiz konuşma müdahalesi

Işıl Öz

ABD'nin Teksas eyaletinde birkaç istisna dışında tüm kürtaj kliniklerinin kapanmasına yol açacak yasa tasarısının geçirilmesi, Eyalet Senatosu’nun Demokrat üyesi Wendy Davis ve oylamanın yapılacağı salonu dolduran yasa karşıtı göstericilerin ortak çabası sayesinde engellendi.

Söz alarak kürsüye gelen Davis, 11 saati bulan konuşmasıyla yasanın tartışılmasını gece 11:45’e kadar ertelemeyi başardı. Kalan 15 dakikalık zaman içinde salonu dolduran kalabalığın alkış ve sloganları, oylamayı imkansız hale getirdi. Uzun süre terketmeyeceği kürsüye spor ayakkabısıyla çıkan Senatör Davis’in yaptığı "fillibuster" adı verilen bu eylem ve halkın bunu bütünleyen desteği ABD’nin gündemine oturdu.

Sürenin dolmasının hemen ardından Cumhuriyetçilerin, oylamanın son bulduğuna ve tasarının geçtiğine dair yaptıkları açıklamalar, AP başta olmak üzere birçok haber ajansını yanlış yönlendirdi.

Gece yarısı 3 civarı yasa tasarısının zamanında tartışmaya açılamadığını kabul etmek zorunda kalan Cumhuriyetçilerin senato lideri salonu dolduran göstericileri Occupy Wall Street benzeri taktikler kullanmakla suçladı.

Eyalet valisinin yasa tasarısını tekrar oylanmak üzere senatoya yollama hakkı bulunuyor.



Filibuster nedir?

Yasama meclislerinde bir kanunun kabul edilmesini önlemek için söz alan konuşmacıların kürsüyü kesintisiz konuşmalarıyla yasal olarak işgal etmeleridir.