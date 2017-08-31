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Dünya

Teksas'ta kimyasal tesiste patlama

Yangın sonucu meydana gelen siyah dumanın deriye, gözlere ve ciğerlere zararlı olabileceği söylendi

31 Ağustos 2017 15:23

ABD’nin sel felaketiyle boğuşan Teksas eyaletindeki bir kimyasal tesiste patlama meydana geldi. Tesisin sahibi olan şirketten yapılan açıklamada, olası bir patlamayı engelleme ihtimali olmadığı açıklandı.

Arkema kimyasal tesisinde üretim, fırtına başlamadan önce durduruldu. Fırtınayla birlikte başlayan yağmurlar sonucu bölgeye 102 santimetre yağmur düştü. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, yağmur nedeniyle tesisi su bastı ve bu da elektriklerin kesilmesine neden oldu. Yedek jeneratörlerin de su altında kalması nedeniyle devreye giremediği belirtildi.

Tesis, tıbbi ilaçlardan inşaat malzemelerine kadar pek çok ürünün imalatında kullanılan ve yüksek ısıda tehlikeli olma özelliği taşıyan organik peroksit üretiyordu.

Şirketin yönetim kurulu başkanı Richard Rowe, Reuters'a yaptığı açıklamada, halktan bölgeye yaklaşmamalarını istedi ve “Ürünler birden fazla yerde depolanmış durumda ve yeni patlamalar yaşanabilir” dedi.

Rowe, yangın sonucu meydana gelen siyah dumanın deriye, gözlere ve ciğerlere zararlı olabileceğini de söyledi ve ekledi: "Tesisteki yüksek su seviyesi ve elektriğin olmaması , bize bunu engelleme şansı vermiyor."

Yangının, tesisin dışına sıçraması beklenmiyor. Ancak önlem olarak, tesisin etrafındaki 2,4 kilometre çapındaki bir çember içerisindeki alan tamamen boşaltıldı.

Tesiste kalan son işçiler de Salı günü tahliye edildi. Tesis yakınında uçuşlar da yasaklandı.

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