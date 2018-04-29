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BBC Türkçe

Teksas'ta bir kamyonda 8 kişi ölü bulundu, 20 kişi de kritik durumda

ABD'nin Teksas eyaletinde park halindeki bir kamyonda 8 kişi ölü bulundu. Kamyondaki 28 kişi de aşırı sıcak ve susuzluk belirtileriyle hastaneye kaldırıldı. 20 kişinin durumunun ağır olduğu açıklanırken polis olayı insan kaçakçılığı vakası olarak değerlen

29 Nisan 2018 20:30

ABD'nin Teksas eyaletinde park halindeki bir kamyonda 8 kişi ölü bulundu. Kamyondaki 28 kişi de aşırı sıcak ve susuzluk belirtileriyle hastaneye kaldırıldı.

San Antonio kentindeki bir Walmart mağazasının otoparkında fark edilen kamyondan çıkarılan 20 kişinin sağlık durumunun kritik olduğu, 8 kişinin ise daha iyi durumda olduğu belirtildi.

Emniyet yetkilileri kamyonun nereden geldiğini açıklamazken sürücünün gözaltına alındığını duyurdu.

Polis olayı insan kaçakçılığı vakası olarak değerlendiriyor.

San Antonio Emniyet Müdürü William McManus, olayın kamyonun yanından geçerken kendisinden su isteyen birini fark eden bir Walmart çalışanı tarafından polise bildirildiğini açıkladı.

Kamyondan çıkmayı başaran bazı kişilerin civardaki ormana kaçmış olabileceği değerlendiriliyor.

Yerel saatle gece yarısı fark edilen kamyonun içinde klima veya su olmadığı da açıklandı.

Emniyet Müdürü McManus yaşamını yitirenlerden ikisinin okul çağında çocuklar olduğunu da söyledi ve ekledi:

"Kamyondaki 38 kişinin de yaşamını yitirmemesi büyük bir şans."

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