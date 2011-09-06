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Dünya

Teksas'ta 500 ev kül oldu WASHINGTON (A.A)

06 Eylül 2011 12:37

-Teksas'ta 500 ev kül oldu WASHINGTON (A.A) - 06.09.2011 - ABD'nin Teksas eyaletindeki orman yangınlarında Austin bölgesinde yaklaşık 500 ev kül oldu. 10 bin hektar araziyi etkisi altına alan alevlerden binlerce kişinin kaçtığı belirtildi. Teksas eyalet valisi Rick Perry, durumun "ciddi" olduğunu söyledi. Eyaletin tüm imkanlarını seferber ettiğini belirten Perry, onlarca yangın söndürme helikopterinin itfaiyeye havadan destek verdiğini bildirdi. Orman işletmesinin bir sözcüsü de Teksas'ın tarihindeki en ağır orman yangınları sezonunu yaşadığını ifade etti. Vali Perry'nin verdiği bilgiye göre, kuraklık ve sıcak hava nedeniyle Teksas'ta son 10 ayda orman yangınlarında yaklaşık 14 bin kilometrekare büyüklüğündeki Connecticut eyaleti büyüklüğünde alan kül oldu. Pazar günü Teksas'ın doğusundaki orman yangınında bir kadın ile 18 aylık bebeği hayatını kaybetmişti.  

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