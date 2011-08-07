T24 - Kendi idrarını içme fikri pek çok kişiye mide bulandırıcı gelebilir ancak Teksas’ta yaşanan kuraklık, halkı buna mecbur bıraktı. Bölgede yaşayan son yılların en büyük kuraklığı Colorado Nehri’ni kuruttu, tarlalardaki mısır ve pamukları yaktı.



Teksas’la birlikte 14 eyalette yaşanan kuraklık halkı suyu idareli kullanma konusunda yeni çözümler bulmaya zorluyor. İdrar süzücü aletler kullanan Teksaslılar, kendi idrarlarını içiyor. İdrar süzücüyü NASA geliştirmiş ve astronotların hizmetine sunmuştu ancak sistem şimdi Teksaslıların işine yarıyor.



Halkın kullandığı, idrarı suya dönüştüren sistemse NASA’nın ürettiği sistem değil, onun benzeri. Amerika Tarım Bakanlığı, Teksas’taki 245 yerleşimin 213 tanesini doğal felaket alanı olarak tanımladı. Ülkede tarımsal faaliyet durdu. Dünyadaki buğday stoku sorununa ilave olarak eyalet, buğday tarlalarının yüzde 30’dan fazlasını kaybedebilir.



