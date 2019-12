Teksas'ın yeni şerifi: Rockets

Geçtiğimiz hafta masaya yatırıp incelediğimiz Orlando Magic, şu günlerde Doğu'da üçüncü sırada. Lakers tek mağlubiyetle galibiyet rekoruna doğru gidiyordu ve herkes “” diye merak ediyordu.İndiana Pacers, Lakers yenerek hem ikinci mağlubiyetini aldırdı hem de hızını kesti. Ama bir sonra ki gece Kobe'li Lakers, Philadelphia 76ers karşısında kaldığı yerden devam etti. Boston Celtics son 10 maçtır büyük üstünlükle kazanıyor. Garnett, Celtics için çok önemli. LeBron James ve Cleveland rakiplerini teker teker silindir gibi ezip geçiyor ve şu anda Doğu'da ikinci sıradalar. Doğu-Batı dengesi iyice bozuldu. Ve haftanın sorusu: Teksas'ın yeni şerifi kim?Ligde en çok dikkat çeken durum bir zamanlar “Vahşi Vahşi Batı” olarak konuştuğumuz Batı Konferansı Doğu'ya göre açık ara çok üstündü. Hatta Batı şampiyonu mutlak NBA şampiyonu olacağını düşünürdük. Ama öyle de olurdu. Ama son yıllarda Doğu'nun yükselmesiyle ve bu sene ki gelişmeler itibariyle anlaşılıyor ki Doğu artık Batı'nın üstünde bir yerde. Aslında düşünüldüğünde bir çok süper yıldız Batı konferansında oynuyor. Ama yıldız olmak Ya da yıldız sahibi olmak karın doyurmuyor.Takım olarak bir şey yaratmalısınız ve başarmalısınız. Bunu için de önce kimyasını oluşturmalısınız. Bu mevzu bu yıl fazlasıyla ön plana çıkıyor. Düşünün yepyeni bir kadroyla ve çaylaklar takımı Portland Trailblazers şu anda Batı'nın ikinci sırasında yer alıyor. Zaten Batı lideri Lakers aldı başını gidiyor ve arayı açıyor. Şu anda Batı konferansını durumu tam bir akademik ve uygulamalı çalışma gerektiriyor. Yani açıkçası işin içinden çıkılmıyor.Kadrosu tamamlanan San Antonio Spurs yenilmeye devam ediyor. Bir zamanlar ne olursa olsun şampiyonluk adayı saydığımız San Antonio Spurs bu sene playoff aday adayı desek yalan olmaz.2004'de Detriot Pistons'ın şampiyonluğuyla tekrar başlayan Doğu'nun çıkışı her sene biraz daha kendini gösterdi. 2006'da Miami Heat'in Dallas'ı NBA Final'inde yenerek şampiyon olması bu olgunun devamıdır. En son bu sene 2008'de Boston Celtics'in 20 yıl son sonra şampiyon olarak Doğu'nun üstün olmaya başladığının en büyük göstergelerinden biri olmuştur.Şu anda konferans olarak değil de lig sırlaması yapıldığında ilk sekiz sırada bulunan takımların yalnızca üçü Batı Konferansı'ndan. Daha da ilginci ligin zirvesindeki ilk 4 takıma bakarsak üçü Doğu Konferansı'ndan. Batı, Doğu'dan üstünken Doğu'nun Batı'ya yetişip yetişemeyeceği merak edilirdi. Şimdi aynı düşünce Batı için oluşuyor. Yani şunu iyi anlıyoruz. NBA tarihi boyunca Doğu ve Batı bir tartıda Hiçbir zaman eşit dengede kalamadı. Ve bu gidişle de kalamayacak.Bugünkü menünün ana yemeğine geldik. Ama öncesinde hazır Batı'ya uzanmışken kısaca Doğu-Batı dengesine değinelim istedik.Amerika'nın Teksas eyaletini bilmeyen yoktur. Türkiye'de bizden önceki jenerasyon bu eyaleti '' filmlerinden tanıdı. Kovboylar, kızıl derililer, savaşlar ve silah sesleri. Ama en önemlisi 'yıldız' armalı kanun kadar güçlü olan Şerif'in her şeyin patronu olması. NBA'de Batı Konferansının Güney Batı gurubunda 3 tane Teksas temsilcisi var. San Antonio Spurs, Houston Rockets ve Dallas Mavericks. Yılda bir çok kez karşılaşıyorlar. Bunu hepimiz 'Teksas Derbisi' olarak biliyoruz ve takip ediyoruz. Aralarında her zaman bir rekabet ve bir çekişme vardır.90lı yıllarda iki takım daha ön plandaydı. Houston Rockets ve San Antonio Spurs. 1994 ve 1995 yıllarında şampiyon olan Rockets'ın yıldız Hakeem 'The Dream' Olajuwan'dı. Sonra Rockets dağıldı ve şampiyonluk potasından düştü. 1999 yılında şampiyon olan Spurs'ün 'İkiz Kuleleri' David Robinson ve Tim Duncan NBA'de Spurs için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu hissettiriyordu. O yıllarda Dallas ortalarda hiç yoktu. Teksas'ın mutlak şerifi Spurs'tü. Tabi 2000'lerdeki Lakers hegemonyasından dolayı Spurs yıllarca şampiyonluğa ulaşamadı. Ama Teksas temsilcilerinin arasından Lakers'a en yakım rakip yine Spurs'tü. Dallas da içten içe iyi-kötü, doğru-yanlış transferlerle, yani boz-yap mantığıyla kendini bulmaya başlıyordu.2003 yılında Spurs şampiyonluğa ulaştı ve ligi de domine etmeye başladı. Ardından 2005'te şampiyon olan Spurs sadece Teksas'ın değil NBA'in şerifi haline geldi. 2006'da Dallas'ın yükselmeye başladı ve o sene lige damgasını vurdu diyebiliriz. NBA Final'ine ulaşan Dallas, şampiyonluğu kazandığı takdirde sadece ligin zirvesinde olmayacak Teksas'ın yeni şerifi olacaktı. Yıllarca kral olan Spürs'ü tahtından edecekti.NBA Final serisinde Shaq ve Wade'li Miami Heat'e karşı 2-0 öne geçti. Ama yıldızlarıyla seriye geri dönen Miami, Dallas'ın 4-2 eledi ve evine ağlaya ağlaya gönderdi. Çünkü Dallas için artık herşey haya olmuştu. O noktaya bir daha kolay kolay erişemeyeceğini biliyordu. Nitekim öyle oldu. Bir sonraki sene ligi lider bitiren Dallas ilk turda playoff'a son sıradan giren Golden State Warriors'a elendi. Zaten o sene Spurs, Tony Parker'ın etkili oyunuyla şampiyon olmuştu.Bu sezon Spurs havlu atmaya yakın. Yıllarca ligin zirvesinde olduktan sonra bir çöküş yaşıyorlar ve muhtemelen yeniden yapılanmaya gitmek yerine bir iki transferle işi halletmeye çalışacaklar. Ama Spurs bu duruma nasıl geldi? Yani NBA'in en istikrarlı takımı diye imrenilirken şimdi nasıl oldu da ligin ve Teksas'ın zayıf halkası haline geldiler.Geldiği gibi giden Dallas, zirvedeki yılların ardından dibe vuran Spurs'üün yanında yükselen bir Rockets var. T-Mac ve Yao Ming'in önderliğindeki Houston takımı aslında kadrosu itibariyle kağıt üzerinde şampiyon denilebilir. Ama sahada nedense bu potansiyel kendini gösteremiyor. Ama buna rağmen Houston, Batı'da 2 adım ileri bir adım geri devam ediyor.Ama en önemlisi çok güçlü rakiplerini yeniyor olması. İnsanlar bir konuda hem fikir olmaya başlamıştı: Teksas'ın yeni şerif'i Rockets. Tüm bu tartışmaların ardından bir de San Antonio maçı olunca olay tam bir mesaj maçına dönüştü. Bu psikolojik üstünlük kurma ve mesaj verme niteliğindeki 'Teksas Derbisi'nin galip tarafı Houston oldu.Şampiyonluk bir aday sayılabilecek Houston'ın tek ve en önemli derdi sakatlık. Çünkü T-Mac henüz Hiçbir sezonu tam oynayamadı. Bu sezon tam kendini buluyorken dizinden yine bir problem yaşadı. Ama buna ilişkin iyi bir haber var Houston için. Az evvel söz konusu geçen Spurs maçını Rockets, T-Mac'siz kazandı.Bu iyi haber gibi görülebilir ama; Houston şampiyon olmak istiyorsa T-Mac'ın sağlıklı olması ve oynaması şart. T-Mac de aslında ayrı bir tartışma konusu. Kaderinde kazanmak mı var kaybetmek mi var hep düşünülüyor. Kendisi de düşünüyordur. Sonuçta yaşı da ilerliyor ve eski Orlando'da oynadığı gibi oynamıyor, oynayamıyor. Ama o hala ligin en önemli hücum silahlarından biri. Hatta kimilerine göre Kobe'nin ardından ligin en etkili dış hücum silahı.Houston, T-Mac'la şampiyonluğa ulaşabilecek mi bilinmez ama bilinen bir şey var ki o da Teksas'ın artık yeni şerfi Houston Rockets.