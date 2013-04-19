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Dünya

Teksas'daki patlamada ölü sayısı 12'ye çıktı

ABD'nin Teksas eyaletindeki gübre fabrikasında meydana gelen patlamada ölü sayısı 12'ye çıktı

19 Nisan 2013 21:07

Teksas Kamu Güvenliği Bölümü yetkilisi Jason Reyes, Waco kentinin 32 kilometre kuzeyinde bulunan West kasabasındaki gübre fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 12 kişinin cesedine ulaşıldığını, patlamada yaklaşık 200 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kurtarma ekiplerinin hala yanmaya devam eden enkaz kalıntıları arasında arama çalışmalarına devam ettiğini belirten Reyes, patlama nedeniyle onlarca ev ile bir apartman binası, okul ve huzur evinin zarar gördüğünü, patlamanın nedeninin iş kazası olduğunu söyledi.

Gübre fabrikasının 2006'da "şiddetli amonyak kokusu" nedeniyle şikayet edildiği, yapılan soruşturmada tesisin "susuz amonyak" stokuyla ilgili resmi izne sahip olmadığı ortaya çıkmıştı.

Daha önce yapılan açıklamada, ölü sayısının 5 ile 15 arasında olduğu kaydedilmişti.

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