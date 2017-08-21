Teksas Üniversitesi, Konfederasyon liderlerinin heykelini kaldırıyor

ABD’de Teksas Üniversitesi yönetimi, konfederasyon liderler ve generallerinin heykellerin kampüs meydanından kaldırılmasına karar verdi.Üniversiteden yapılan açıklamada, Rektör Greg Fenves’in talimatıyla başta köleliğin devamını savunan General Robert E. Lee olmak üzere, iç savaşta Teksas’ın da dahil olduğu güney eyaletlerinin oluşturduğu Amerikan Konfedere Devletleri’nin askeri ve sivil liderlerine ait heykellerin kampüs merkezinden kaldırılacağı duyuruldu.

Sputnik’te yer alan habere göre, açıklamada, geçen hafta Virginia Üniversitesi Charlottesville kampüsünde yaşanan şiddet olaylarını ülkeyi yasa boğduğunu ifade eden Rektör Fenves, “Bu olaylar, Konfederasyon dönemi anıtlarının günümüzde beyazların üstünlüğüne inanan ırkçılığın ve neo-Nazizm’in sembolü haline geldiğini bir kez daha açıkça göstermiştir” ifadesini kullandı.

Fenves, bu sebepe Lee’nin yanı sıra Konfederasyon Generali Albert Sidney Johnston ve Konfederasyon Posta Müdürü John H. Reagan’ın heykellerinin de meydandan taşınarak kampüs içindeki Brisco Amerikan Tarihi Müzesine nakledileceğini belirtti.

30 kişilik grup bölgede toplandı

Kararın duyurulmasının ardından heykellerin olduğu bölge bariyerlerle çevrilirken, heykellerin kaldırılmasına karşı çıkan ve destek verenlerden oluşan yaklaşık 30 kişilik grup gece geç saatlerde meydanda toplandı.

Yoğun güvenlik tedbirlerinin alındığı bölgede gruplar arasındaki bazı ufak münakaşalar dışında olay yaşanmadı. Nakil işleminin pazartesi öğle saatlerine kadar tamamlanacağı kaydedildi.