Teksas'taki elektrik kesintisinin küresel petrol krizine dönüşmesinden korkuluyor

ABD'nin Teksas eyaletinde dondurucu soğukların yol açtığı elektrik kesintisi sonrası 21 milyon kişi elektriksiz kaldı. Bu yüzden çok sayıda kişi evlerinde ısınmakta büyük zorluk yaşıyor. Teksas'taki durumun küresel bir petrol krizine dönüşmesinden endişe ediliyor.

Bloomberg haber ajansına göre ABD'de günlük 4 milyonluk ham petrol üretimi durdu, bu da ABD'nin petrol üretiminin yüzde 40'ına denk geliyor.

ABD'de üretilen petrolün dünyaya taşınmasını sağlayan yollarla temas kesilmiş durumda.

Perşembe günü ham petrolün varil fiyatı 65 dolara çıktı; bu seviyeler Ocak ayından beri görülmüyordu.

Teksas'ta dondurucu soğuklar yüzünden en az 21 kişi hayatını kaybetti. Çoğu kişi, trafik kazalarında, evlerinde ya da arabalarında karbonmonoksit zehirlenmesinden ötürü yaşamını yitirdi.

Kuzey Kutbu'ndan gelen soğuk hava dalgası yüzünden çip üretimi de sıkıntıya girdi.

Bölgede fabrikası olan Samsung gibi şirketlerin yarı iletken üretimi yapan fabrikaları kapanmak zorunda kaldı.

Financial Times gazetesinin haberine göre bu durumun küresel çip üretimini sıkıntıya sokması beklenebilir.

Sularınızı kaynatıp için tavsiyesi

Dondurucu soğuklar yüzünden su boruları patladı; bu yüzden 7 milyon Teksaslıya çeşmelerinden akan suyu içmeden önce kaynatmaları gerektiği söylendi.

Daha önce vatandaşlara su borularını sıcak tutmak için battaniyelerle kapaması tavsiyesi verilmişti.

Su kaynatamayacak durumda olanların ise sadece şişe sulardan tüketmeleri tavsiye edildi.

Birkaç gün daha elektriğin gelmesi beklenmiyor

Teksas'taki enerji altyapısı, son 30 yılın -18 derecelere kadar inen en soğuk günlerinin yaşanması dolayısıyla ısınma talebinin artmasıyla çöktü.

Eyalette olağanüstü hal ilan edildi.

Teksas'ta yer alan Houston şehrinin Belediye Başkanı Sylvester Turner, elektriğin birkaç gün daha gelmesinin beklenmediğini aktardı.

Eyaletteki evler soğuk havalara uygun inşa edilmediği için ısıtma sistemlerinin çökmesiyle evlerin içindeki sıcaklıklar da dondurucu derecelere indi.

Kiliseler ve işyerleri zor durumda olanlar için ısınma merkezleri haline dönüştürüldü.

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