Teksas derbisi 'Roketler'in



NBA'de iki Teksas ekibini karşı karşıya getiren maçta Houston Rockets, deplasmanda Dallas Mavericks'i 112-102 mağlup etti.



2008-2009 sezonuna iddialı başlayan Dallas Mavericks'le Houston Rockets Dallas'ın evi American Airlines Center'da karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın son çeyreğinde oyuna ağırlığını koyan Rockets, sahadan 112-102'lik skorla galip ayrılmayı bildi.



Ron Artest'i kadrosuna katarak kadrosunu güçlendiren Houston Rockets, deplasmanda olmasına rağmen maça iyi başlayan taraf oldu. İlk 2 dakikalık bölümü 8-2 önde geçen konuk takım, Nowitzki ve Howard'ın sayılarına engel olamayınca ilk çeyreğin ikinci bölümüne 18-15 geride girdi. Yao Ming'in pota altından ürettiği sayılarla ayakta kalan 'Roketler' çeyreği 33-32 geride tamamladı.



İkinci çeyreğe çok hızlı giren Rockets, ilk 3 dakikada yakaladığı 14-0'lık seriyle 46-33 öne geçti. Alman yıldız Nowitzki ve Bass'ın sayılarıyla oyunda dengeyi kuran Mavericks, son 39 saniyeye girilirken farkı 3 sayıya kadar indirdi ve Rockets soyunma odasına 62-59 üstün gitti.



Üçüncü çeyreğe Josh Howard'ın basketiyle başlayan Mavericks, Jason Kidd'in 3 sayılık basketiyle 66-65 öne geçti. Karşılıklı basketlerle geçilen bölümün ardından Jason Terry ve Dirk Nowitzki'nin kritik 3 sayılık basketleriyle skor üstünlüğünü korumayı başaran ev sahibi takım, son çeyreğe 86-85 önde girdi.



Son çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken, Ron Artest ve Aaron Brooks'un sayılarıyla Rockets son 6 dakikaya 99-93 önde girdi. Kalan Bölümde Yao Ming, Brooks ve Artest üçlüsüyle skor üretmeye devam eden konuk takım, Teksas derbisini 112-102'lik skorla kazandı.



Üç sayılık atışlarda Rockets, yüzde 50 isabetle oynarken, Mavericks yüzde 25'te kaldı. Ribauntlarda rakibine 45-40 üstünlük kuran konuk ekip, hızlı hücumlardan çok fazla sayı yemesine karşın yüksek şut yüzdesiyle maçı kazanmayı başardı.



Rockets'ta Yao Ming 30 sayı – 13 ribaunt – 3 asist – 2 blokluk performansıyla double-double yaparken, Kullandığı 15 şutun 11'ini sayıya çevirdi.



Yeni transfer Ron Artest 29 sayı – 7 ribaunt – 1 top çalmayla takımına önemli katkı yaparken, yıldız oyuncu Tracy McGrady 16 sayı – 7 asist - 5 ribaunt – 2 top çalmayla, kenardan gelen Aaron Brooks 14 sayı – 5 asist – 3 ribauntla oynadı.



Mavericks'in Alman yıldızı Dirk Nowitzki 36 sayıyla sahanın en skorer ismi olurken, kullandığı 22 şutun 10'unda isabet kaydetti. Yıldız oyuncu ayrıca istatistiklerine 7 ribaunt ve 2 blok ekledi.



Josh Howard 28 sayı – 11 ribaunt – 4 asist – 1 blokluk performansıyla double-double yaparken, kenardan gelen Jason Terry 15 sayı – 4 asist – 1 blokla, Jason Kidd 12 asist – 7 sayı – 7 ribaunt – 4 top çalmayla katkı yaptı.







