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Dünya

Teksas bombacısı kendini patlattı

Austin'de evlerin önüne bırakılan, San Antonio'da ise FedEx'in dağıtım deposuna gönderilen bombalı paketler 2 kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına yol açmıştı

21 Mart 2018 21:09

ABD'nin Teksas eyaletinde bombalı paketlerle saldırı düzenlediğinden şüphelenilen bir kişi üzerindeki düzeneği patlatarak yaşamına son verdi. Olay, polisin 24 yaşındaki şüpheliyi eyaletin başkenti Austin yakınlarında takibe aldığı sırada gerçekleşti.

Euronews'ta yer alan habere göre, Austin Emniyet Müdürü Brian Manley, "Araç bizim arkamızda yolun kenarında durdu. Şüpheli, emmniyet güçleri yaklaştığı sırada aracın içindeyken bombayı patlattı. Patlamanın etkisiyle özel timden bir memur yere düşerken, başka bir polis şüpheliye ateş açtı. Şüpheli olay yerinde öldü." açıklaması yaptı.

Austin emniyet güçleri ölen şüphelinin başka bombalı paketler yerleştirmiş ya da göndermiş olabileceği kaygısıyla eyalet sakinlerinin paketlere ihtiyatla yaklaşmaya devam etmeleri konusunda uyardı.

Austin'de evlerin önüne bırakılan, San Antonio'da ise FedEx'in dağıtım deposuna gönderilen bombalı paketler son üç haftadır 2 kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına yol açmıştı. Eylemlerin seri bir bombacı tarafından gerçekleştirildiğinden şüphelenen polis saldırganın yakalanmasına yardımcı olacak ihbarlar için 115 bin dolar ödül verileceğini duyurmuştu.

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