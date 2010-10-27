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Tekrarlanan KPSS pazar günü

Yeniden yapılacak Eğitim Bilimleri Kamu Personeli Seçme Sınavı 31 Ekim Pazar günü.

27 Ekim 2010 03:00

T24- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Temmuz 2010'daki Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) soruların sızdırıldığı kanaatiyle iptal edilerek yeniden yapılacak KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı'nın hazırlıklarını tamamladı. Sınav, 31 Ekim Pazar günü Türkiye'de 81 il merkezinde ve KKTC'de Lefkoşa'da yapılacak.



Toplam 931 binadaki 12 bin 647 salonda düzenlenecek sınava öğretmen adayı 294 bin 909 aday katılacak. Sınavda emniyet görevlisi hariç 40 bin 800 personel görev alacak.


İptal edilen KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı'nda 100 ve üstünde doğru yanıt vererek yüksek puan alan adayların sınava girecekleri yerler il bazında değiştirildi. Bu adaylar, kendileri için belirlenen yeni yerlerde sınava alınacak.


ÖSYM, sınavla ilgili olağanüstü güvenlik önlemleri aldı. Güvenlik önlemlerini ilanla da duyuran ÖSYM, adayları sınav kurallarına uymaları konusunda uyardı. Adaylar, sınav binalarına alınırken, üstleri elle ve dedektörle aranacak.


Kalem, silgi ÖSYM'den


Tekrarlanan bu sınav ile adaylar ilk kez yanlarında kalem, silgi, kalemtıraş, saat ve yiyecek-içecek de getirmeyecek. ÖSYM, sınavın yapılacağı gün adayların kullanması için sıraların üstünde kalem, silgi, kalemtıraş ile su ve şekerlemeyi paketlerin içinde hazır bulunduracak.



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