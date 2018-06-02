 (tekrar) (ÖZEL)- KAZA SANILAN BANKACI CİNAYETİNDE YENİ GELİŞME; 



- SAVCI İTİRAZ ETTİ, TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

* Beykoz\'da uçurumdaki aracında cansız bedeni bulunan bankacının boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti.

* Adli Tıp\'tan çıkan rapor doğrultusunda yaklaşık 6 ay sonra gözaltına alınan bankacının eşi ve yanındaki kişi, geçtiğimiz hafta mahkemece serbest bırakıldı.

* Savcının itirazı üzerine 2 şüpheli hakkında tutuklama kararı çıktı. Bankacının eşi aranıyor, sevgilisi olduğu öne sürülen kişi ise yakalanarak tutuklandı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA

Beykoz\'da uçurumdaki aracında cansız bedeni bulunan bankacının boğularak öldürüldüğünün tespit edilmesi üzerine gözaltına alındıktan sonra mahkemece serbest bırakılan eşi ve sevgilisi olduğu öne sürülen kişi hakkında savcının itirazı tutuklama kararı verildi.

ADLİ TIP: BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Geçtiğimiz yıl 11 Aralık\'ta Beykoz Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Prof. Aziz Sancar Caddesi\'nde uçurumdaki araç yoldan geçen sürücüler tarafından fark edilmişti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, bankacı Salih Şahin (41)\'in cansız bedenini bulmuştu. Şahin\'in kaza sonucu öldüğü düşünülürken polis araştırmasını sürdürdü. Cinayet masası dedektiflerinin dikkatini araçta fazla hasar olmaması çekti. Araç kısa süre içinde de Salih Şahin\'in eşi Aslı Şahin tarafından satıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Adli Tıp\'tan çıkan raporda da Salih Şahin\'in boğularak öldürüldüğü belirtilince polis geçtiğimiz hafta harekete geçti. Cinayet masası dedektifleri, İzmir\'e taşınan Aslı Şahin ve sevgilisi olduğu belirtilen Murat A. da gözaltına aldı. Şahin ve Murat A., İstanbul\'a getirildi. Sorgulanan iki şüpheli suçlamaları kabul etmedi. Aslı Şahin ve Murat A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahin ve Murat A., savcı tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye gönderildi. Ancak iki şüpheli, mahkemece serbest bırakıldı.



SAVCI İTİRAZ ETTİ

Mahkemenin kararına savcı itiraz etti. Savcının itirazı üzerine üst mahkemece iki şüpheli hakkında tutuklama kararı çıktı. Şüpheli Murat A., İzmir\'de tekrar gözaltına alındı. Tutuklanan Murat A. cezaevine gönderildi. Bankacının eşi Aslı Şahin\'in ise polis tarafından arandığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-ARŞİV

-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Olayla ilgili görüntüler

