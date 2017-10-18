(tekrar) Monaco Teknik Direktörü Jardim: "Sadece şanssızlık yaşadık"

Ali DANAŞ / MONACO, (DHA) - Beşiktaş\'ın Monaco\'yu 2-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından, Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, karşılaşmanın oynandığı 2\'nci Louis Stadyumu\'nda basın mensuplarının karşısına çıktı.

Mücadeleyi değerlendiren Portekizli teknik adam, \"Çok zor bir maç oldu. Kendi sahamızda önemli bir maçta oyuncular ellerinden geleni yaptı. İlk yarıyı iyi geçirdik ama ikinci yarıda çok şanssızlık yaşadık. Zor bir durumdayız ama gruptan çıkmak imkansız değil. Kazanmamız gerekiyor. Lig maçını geçirdikten sonra Beşiktaş ile yapacağımız ikinci maç için konsantre olacağız\" diye konuştu.

Son 4 maçta kaybettiklerini ve istedikleri skorları alamadıklarını hatırlatan Leonardo Jardim, \"Kaybettiğimiz maçlar, takımın performansıyla ilgili değil. Sadece şanssızlık yaşadık. Bugün yediğimiz golleri de şanssızlık olarak nitelendiriyorum\" diyerek basın toplantısını noktaladı.