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Spor

Tekrar 10 numarayı giyiyor; Sneijder resmen Nice'te

Nice, geçen sezon Balotelli'nin yıldızını tekrar parlatmıştı

07 Ağustos 2017 19:58

Galatasaray ile yollarını karşılıklı olarak ayıran Wesley Sneijder, Fransa Ligue 1 takımı Nice ile anlaşmaya vardı. Fransız ekip, 33 yaşındaki Hollandalı yıldıza 10 numaralı formayı emanet edecek.

Sneijder, henüz Galatasaray'dan ayrılmadan önce 10 numaralı forması yeni transfer Younnes Belhanda'ya verilmiş; bu durum, Hollandalı futbolcunun ayrılık kararına etki eden olaylardan biri olmuştu. 

Nice, geçen sezon 'sönmeye yüz tutan' yıldız oyuncu Mario Balotelli'yi tekrar parlatarak, İtalyan golcüden büyük verim elde etmişti.

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