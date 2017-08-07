Tekrar 10 numarayı giyiyor; Sneijder resmen Nice'te

Galatasaray ile yollarını karşılıklı olarak ayıran Wesley Sneijder, Fransa Ligue 1 takımı Nice ile anlaşmaya vardı. Fransız ekip, 33 yaşındaki Hollandalı yıldıza 10 numaralı formayı emanet edecek.

Sneijder, henüz Galatasaray'dan ayrılmadan önce 10 numaralı forması yeni transfer Younnes Belhanda'ya verilmiş; bu durum, Hollandalı futbolcunun ayrılık kararına etki eden olaylardan biri olmuştu.

Nice, geçen sezon 'sönmeye yüz tutan' yıldız oyuncu Mario Balotelli'yi tekrar parlatarak, İtalyan golcüden büyük verim elde etmişti.