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Spor

TEKNOSA Türkiye Kupası F.Bahçe Ülker'in

Basketbol Teknosa Türkiye Kupası'nı, finalde Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 68-72 yenen Fenerbahce Ülker kazandı.

21 Şubat 2010 02:00

T24 - Basketbol Teknosa Türkiye Kupası'nı, finalde Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 68-72 yenen Fenerbahce Ülker kazandı.



Maça Fenerbahçe Ülker hızlı başladı ve Ukiç ile bulduğu basketlerle ilk 5 dakikayı 15-9 önde geçti. Fenerbahçe Ülker, birinci periyotu ise 23-20 önde kapadı.

İkinci periyot her iki takımın karşılıklı basketleriyle geçti. Rakibine bir basket üstünlük sağlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi devreyi 42-40 önde tamamladı.

Maçın üçüncü periyotu büyük çekişme içerisinde geçti. Periyot 56-55 Fenerbahçe Ülker'in üstünlüğüyle kapandı.

Son periyotta maçı kazanmak için her iki takım kıyasıya mücadele etti. Bu periyotta pota altında daha başarılı olan Fenerbahçe Ülker, sahadan 72-68 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR - FENERBAHÇE ÜLKER: 68-72

Salon: Yüreğir

Hakemler: Recep Ankaralı xx, Serdar Ünal xx, Semih Vural xx

Mersin Büyükşehir Belediyesi: Asım xx 9, Nedim x 2, Altan x 3, İnanç xxx 14, Onur x 2, Baron Jr. xxx 18, James xxx 18, Nikolic x 2
    
Fenerbahçe Ülker: Ukic xxx 11, Mirsad xx 2, Ömer Onan xx 4, Semih xxx 7, Giricek xx 9, Mrsic x, Greer xxx 11, Oğuz xxx 6, Kinsey Jr. xxx 11, Preldzic xxx 11

1. Periyot: 20-23
Devre: 42-40 (Mersin Büyükşehir Belediyesi)
3. Periyot: 55-56

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