Teknosa, Darty'nin peşinde

Tekno market zinciri Darty’nin, Fransa, Belçika ve Hollanda’da pozisyonunu güçlendirirken “gözlem altında tutma” kararı aldığı Türkiye’de satış için Teknosa ile masaya oturduğu iddia edildi.

Türkiye’de tekno-market pazarının lideri olan Sabancı grubu şirketlerinden Teknosa, büyüme stratejisi doğrultusunda bir yandan art arda yeni mağazalar açarken diğer taraftan da rakipleri bünyesine katma yönünde adımlar atıyor. Türkiye pazarına iddialı giriş yapan ancak sonrasında başarısızlığa imza atarak çekilme kararı alan Alman EP Center ile ABD’li Best Buy’ın Türkiye’deki operasyonlarını alan Teknosa’nın şimdi de pazarın bir diğer yabancı oyuncusu Fransız Darty’yi almak için görüşmeleri başlattığı öğrenildi.

Eylem Türk’ün Milliyet’teki haberine göre, İş dünyasında “Due Diligence” denilen yani birleşme öncesi şirket incelemesi, satın alma öncesi durum tespiti gibi konuları içeren bir anlaşmaya imza atan Teknosa ile Darty’nin önümüzdeki dönemde satış anlaşmasına imza atacağı belirtiliyor. Bilindiği üzere Teknosa, geçen yıl ağustos ayında HSBC ile danışmanlık anlaşması yaparak yeni satın almalar üzerine çalışma başlatmıştı.



Avrupa ligine oynuyor



Türkiye’nin 81 ilinde iş yapmak üzere büyüme kararı alan Teknosa’nın şu anda 77 şehirde toplam 292 mağazası bulunuyor. Şirket son yıllardaki güçlü performansıyla 2012 yılında 2.3 milyar TL’lik ciroya ulaştı. 2013 yılında da büyüme hedefleyen şirket yeni mağaza açmak adına çalışmalarını sürdürüyor.

Şirketin uzun dönemli hedefleri arasında 2023 yılında sadece Türkiye’de lider olmak değil Avrupa bölgesinde üç büyük oyuncudan biri olmak gibi iddialı bir hedefi var.

Aralık 2006’da ilk mağazasını İstanbul Profilo AVM’de açan Fransız Darty’nin Türkiye kolu Nisan 2013 verilerine göre 26 mağaza ile faaliyet gösteriyor. Türkiye’yle birlikte Avrupa bölgesinde başta Fransa olmak üzere Hollanda, Belçika, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’da 415 mağazayla iş yapan Darty, son yıllarda Avrupa’da yaşanan durgunluğun etkisiyle maliyetlerini aşağı çekme adına ihtiyatlı olma kararı alarak tasarruf programı başlatmıştı. Bu kapsamda Türkiye’yi de ‘gözlem altına’ aldığını bildirmişti. Grup son olarak İspanya’dan da çekilmişti.



Pes edeni alıyor!



Başta televizyon, telefon ve bilgisayar olmak üzere teknoloji grubunda ürün ve hizmet satan tekno-market pazarında dünyanın önemli oyuncuları son 10 yılda Türkiye pazarında iddialı oldu. Öyle ki ABD’li dünya devi Best Buy yurtdışında büyüme stratejisinin ilk adımlarından birini Türkiye’de attı. Alman EP Center ile MediaMarkt, İngiliz Electroworld ile Fransız Darty Türkiye hamlesine imza atan yabancılar oldu. Hatta bu oyuncuların hep birlikte girdiği tek pazar Türkiye olmuştu.

Bunlar içinden iki grubu (EP Center ile Best Buy), Teknosa bünyesine katarken yabancı tarafta üç oyuncu kalmıştı. Darty operasyonunun da satışla sonuçlanması durumunda Teknosa yabancı cephede İngiliz ve Almanlarla mücadele ediyor olacak.



Yerliler ayakta



Öte yandan yabancı cephesinde hızlı konsolidasyon süreci yaşanırken pazarın Türk oyuncuları yerlerini korumayı başardı. Bu şirketler arasında Gold, Bimeks, Vatan Bilgisayar gibi isimler öne çıkıyor.