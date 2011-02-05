-TEKNOPARK İSTANBUL'A YOĞUN İLGİ İSTANBUL (A.A) - 05.02.2011 - Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), İstanbul Ticaret Odası (İTO), Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) ile İstanbul Ticaret Üniversitesi ortaklığıyla kurulacak olan Teknopark İstanbul'a, teknoloji alanında faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerden büyük ilgi olduğu bildirildi. Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı bitişiğinde yaklaşık 250 hektarlık alan üzerine kurulmakta Teknopark İstanbul'da, binin üzerinde firma faaliyet gösterecek. İTO Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, SSM ile Teknopark İstanbul'un birinci aşamasının gerçekleştirilmesinde son noktaya, ilk binayı ihale etme aşamasına geldiklerini belirterek, şu anda projelerin tamamlanmak üzere olduğunu, projelerin tamamlanmasıyla ihaleye çıkacaklarını bildirdi. Yalçıntaş, ''İlk bina olduğu için kısıtlı sayıda yerimiz var. Beklentimizin ve kapasitemizin çok üzerinde bir taleple karşılaştık. Kapasitemizin 4 katı bir taleple karşılaştık ki ciddi anlamda bir duyuru da yapmamıştık. Sadece kendi WEB sitemizde duyuru yapmıştık'' diye konuştu. Avrupa, ABD ve Ortadoğu'dan büyük şirketlerin de yer aldığı başvuruların yüzde 25'inin yabancı şirketlerden geldiğini ve yoğun talep almalarının en önemli nedeninin Teknopark İstanbul'un özelliği ve sunduğu imkanlar olduğunu belirten Yalçıntaş, ''Bu da bizi diğer fazlara, aşamalara çok hızlı bir şekilde geçmeye itecek'' dedi. -''ELEME YAPACAĞIZ''- Murat Yalçıntaş, Teknopark İstanbul'un ilk binasında yer alacak şirketleri henüz seçmediklerini ifade ederken, ''Teknoparka her arzu eden şirket giremiyor. Mükellefiyetleri yerine getiren ve belli özellikleri taşıyan şirketlerden bir eleme yapacağız. Bir seçim kurulumuz var. Elemeyi yapıp onayladığımız şirketlerin adını açıklayacağız. Öncelikle binamızın ihalesini yapmak istiyoruz. İhaleyi yaptıktan ve belli bir aşamaya geldikten sonra da şirketleri almak istiyoruz. Bu yıl sonuna doğru olabilir'' şeklinde konuştu. Yalçıntaş, ilk bina için büyük talep alınca kendilerinin de şirketlerin taleplerine göre projeyle oynamaya başladığını, ilk düşündükleri proje ile şu anda geldikleri nokta arasında büyük bir fark bulunduğunu söyledi. Teknopark İstanbul, ilk binası ile 2012 yılında hizmete girecek.