Teknolojik tarımla maliyeti düşürdü

Ethem YENİGÜRBÜZ/ÇANKIRI, (DHA) - ÇANKIRI\'nın Çerkeş ilçesinde yaşayan çifti Ramazan Aydın, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu\'nun (TKDK) hibe desteğiyle aldığı anız üzerine ekim yapabilen makineyle maliyetini düşürmeyi başardı.

Çerkeş Ziraat Odası\'nın başkan yardımcısı da olan Ramazan Aydın, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'nün düzenlediği etkinlikte anıza direkt ekim yapabilen makineyi gördü. Aydın, 1 hafta ödünç alarak, kullandığı makineden memnun kaldı. Çiftçi Aydın, 68 bin TL\'lik makineyi alabilmek için proje hazırlayıp, TKDK\'ya sundu. Projesi kabul edilen Aydın\'a, yüzde 65 hibe desteği sağlandı. Bu destekle makineyi satın alıp, ekim yapan Aydın, maliyetini 4 kat azalttı.

Ramazan Aydın, teknolojinin her geçen gün geliştiğini, günümüzde daha verimli üretim yapmanın yolunun da modern ve teknolojik tarımdan geçtiğini söyledi. Tarımsal faaliyetlerde 15 yıldır bulunduğunu anlatan Aydın, şöyle konuştu:

\"Anız üzerine direkt ekim yaparak maliyeti 4 kat daha azaltan bir teknolojiye sahip olmak istiyordum. Maliyeti yüksek olduğu için TKDK’ya proje hazırlamaya karar verdim. 68 bin lira maliyeti olan ekipmana sunduğum proje ile yüzde 65 hibe desteği verildi. Toplam maliyetin 45 bin liralık kısmı TKDK\'dan karşılamış oldum\" diye konuştu.

TKDK İl Koordinatörü Emre Akbıyık da kurumun, Çankırı tarımının modernizasyonunda önemli rol üstlendiğini vurgulayarak, \"TKDK olarak ilimizde faaliyetlerimize başladığımız 2012 yılından bu yana yaklaşık 38 bin makine ekipman için çiftçilerimize hibe sağladık. Ramazan Bey’in proje kapsamında almış olduğu anıza direkt ekim makinesi, daha önce talep edilmemişti. Bu anlamda Çankırı tarımının yeni teknolojiler ile tanıştırılmasına öncülük etmekten son derece mutluyuz\" dedi.



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