Teknolojik saldırılar MGK'nın gündeminde

Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi, iç ve dış tehditlere karşı çözüm üretmek için hazırladığı 'Güven 2008 Milli Kriz Yönetimi Tatbikatı'nı başlattı.



8 ilde aynı anda yürütülen tatbikatın gündeminde ilginç tehdit değerlendirmeleri yer alıyor. Bunların başında siber (sanal) saldırılar geliyor. Asılsız soykırım iddiaları ile kimyasal, biyolojik ve radyolojik nükleer saldırılar da diğer alt başlıklar arasında bulunuyor. 'Güven-2008'in senaryosuna göre, perşembe günü Ankara'da metroya kimyasal madde saldırısı düzenlenecek. İstanbul Valiliği'ne içinde şarbon bulunan zarflar gönderilecek. Kocaeli SEKA tesislerine öldürücü fosgen gazıyla sabotaj gerçekleştirilecek. Bu saldırılara TSK ve kamu kurumlarının ilgili birimleri müdahale edecek. Tatbikat hakkında basına bilgi veren Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Büyükelçi Tahsin Burcuoğlu, hızla değişen dünyada tehditlerin kapsamının genişlediğine dikkat çekti: "Milli güvenlik kavramı artık geleneksel savaş yöntemlerinin çok daha ötesinde ele alınmalı."



Tahsin Burcuoğlu, dün MGK Genel Sekreterliği'nde düzenlediği basın toplantısında tatbikata ilişkin bilgiler verdi. Soğuk savaş döneminin sona ermesiyle birlikte konvansiyonel anlamda askerî tehdidin büyük ölçüde kalktığına işaret eden Burcuoğlu, "Bunun yerini terörizm, etnik çatışmalar, kitle imha silahlarının kontrolsüz olarak yayılması, yasa dışı güçler ve teknolojik tehditler gibi çok yönlü riskler ile 'asimetrik tehditler' almıştır." dedi. Genel Sekreter, devletlerin, ne zaman ve nereden geleceği belli olmayan bu yeni tehditlere karşı tedbir almak zorunda olduğunun altını çizdi. Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nde yapılan tatbikata, Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, 15 bakanlık, 25 kamu kurumu ve 3 sivil toplum kuruluşundan toplam bin 36 kişi katılıyor. Senaryoya göre perşembe günü Ankara Macunköy Metro İstasyonu'na kimyasal madde saldırısı, İstanbul'da içinde şarbon bulunan zarfların valilik binasına gönderilmesi ve Kocaeli'nde SEKA tesislerine terörist unsurlar tarafından gerçekleştirilen sabotaj sonrasında ortaya çıkan fosgen gazına (ölüme yol açan bir tür kimyasal) karşı müdahale edilecek. Söz konusu illerdeki tatbikata, kamu kurum ve kuruluşları ile 3 sivil toplum örgütü de katılacak.



