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Ekonomi

Teknolojik alışverişte 12 ay taksit imkanı

İSTANBUL, (DHA) - MEDIAMARKT ve Türk Ekonomi Bankası (TEB), tüketici kredisi ile önemli bir kampanyaya imza attı

18 Haziran 2018 14:07

İSTANBUL, (DHA) - MEDIAMARKT ve Türk Ekonomi Bankası (TEB), tüketici kredisi ile önemli bir kampanyaya imza attı. Ödeme seçeneklerinin kolaylaştırıldığı kampanyada masrafsız ve faizsiz 12 ay taksit imkanı sunuluyor.

MediaMarkt tarafından yapılan duyuruya göre, TEB ile işbirliği doğrultusunda tüm ürünlerde marka model farketmeksizin, masrafsız, sıfır faiz ile 12 ay taksit fırsatı sunuluyor. Tüm MediaMarkt mağazalarında, 15 Haziran ile 16 Temmuz tarihleri arasında geçerli olan kampanyada 15 bin liraya kadar olan alışverişlerde kredi kullanılabiliyor.

(FOTOĞRAF)

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