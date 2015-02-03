Teknoloji şirketlerinin geliri arttı, Obama'dan 285 milyar dolarlık vergi geldi

ABD, yurtdışı gelire sahip olan şirketlerden ülke içindeki yolların yapımı için bir defaya mahsus yüzde 14 vergi almaya hazırlanıyor. 285 milyar dolarlık yeni gelir kaleminde teknoloji şirketleri ağır basıyor.

4 trilyon dolarlık 2016 mali yılı bütçe tasarısı kapsamında ABD’li şirketlerin yurtdışı gelirlerinin yüzde 14’ü vergi olarak alınacak. 2 trilyon doları aşan yurtdışı gelirine sahip olan ABD’li şirketler, toplamda 285 milyar dolar civarında ek vergi vermek zorunda kalacak. ABD hükümetinin alacağı bu vergiler bir defaya mahsus alınacak. Elde edilecek gelir kongreden onay alınması halinde ABD yollarının yapılması ve yenilenmesi için harcanacak.

Teknoloji ağır bastı

Alınacak söz konusu vergi en fazla teknoloji şirketlerini etkileyecek. Audit Analytics’in verilerine göre yurtdışı gelirleri en yüksek olan ilk 10 ABD’li şirketin 5’i teknoloji sektöründe yer alıyor. 2013 yılı verilerine göre yurtdışından gelir sağlayan en fazla satışı General Electric geliyor. 110 milyar dolar satış yapan şirketi Microsoft izliyor. Microsoft, 2013 yılında 76.4 milyar dolar satış yapmış durumda. Üçüncü sırada ise ilaç sektöründe olan Pfizer var. Şirketin yurtdışından sağladığı gelir ise 69 milyar dolar civarında bulunuyor. Apple ise yurtdışından elde ettiği 54.4 milyar dolar ile listenin beşinci sırasında. Diğer teknoloji şirketlerinden IBM 52.3 milyar, Cisco ise 48 milyar dolar gelir elde etmiş durumda.

Teknoloji devlerinin gelirleri arttı

Teknoloji devleri her geçen dönem yurtdışı gelirlerini arttırmayı başarıyor. Çin başta olmak üzere nüfusun yoğun olduğu yerlerde ürün satışlarına odaklanan ABD’li teknoloji devleri, yurtdışı gelirlerini hızla arttırıyor. Buna en iyi örneklerden biri Apple oldu. Geçtiğimiz hafta mali tablolarını açıklayan Apple, hem kârlılıkta hem gelirde rekor kırdı. Bu rekorun arkasındaki en büyük sebeplerden biri şirketin Çin’deki mağazasını arttırması olarak gösteriliyor. 2016 yılında teknoloji devlerinin yurtdışı satışlarını daha fazla arttırması bekleniyor. Bu da ABD hükümetinin planladı ek verginin büyük bir kısmını teknoloji devleri karşılayacağı anlamına geliyor.