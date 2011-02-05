-TEKNOLOJİ PAZARINDA ÇİN EGEMENLİĞİ ANKARA (A.A) - 05.02.2011 - Çin'in Türkiye'nin yüksek teknoloji ürün pazarını da ele geçirdiği, Çin'den yapılan yüksek teknoloji ithalatının 10 yılda 10 kat artarak 4,4 milyar dolara yükseldiği bildirildi. Ankara Ticaret Odası, Dış Ticaret Müsteşarlığı verileri ile OECD sınıflamasından yararlanarak ''Teknoloji Dış Ticareti'' çalışması hazırladı. ATO'dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu çalışmanın, Türkiye'nin en çok ithalat yaptığı üçüncü ülke olan Çin'in, yüksek teknoloji ithal ettiği ülkeler sıralamasında birinciliğe yükseldiğini ortaya koyduğu kaydedildi. Açıklamada, dünya ticaretinde giderek önemi artan ve ülkelerin de rekabet gücünü artıran ''yüksek teknoloji ürünü'' dış ticaretinde, Türkiye'nin adından söz ettiremediği, AR-GE yatırımlarına yeterli kaynak ayıramaması nedeniyle de ihtiyacını ithalatla karşıladığı belirtildi. Türkiye'nin ithal ettiği ileri teknoloji ürünleri arasında, hava ve uzay taşıtları, bilgisayarlar, telefonlar, radyo ve televizyon vericileri, radyo ve televizyon alıcıları, ses ve görüntü kaydeden cihazlar, ilaçlar, optik aletler, fotoğrafçılık aletleri, saatler, otomatik kontrol ve ayar alet ve cihazlarının aksam ve parçaları, elektronik valf ve elektron tüpleri ile diğer elektronik parçalar yer alıyor. ATO'nun çalışmasına göre, 2010 yılında 21,1 milyar dolarlık yüksek teknoloji ürünü ithal eden Türkiye'nin bu alanda ihracatı 3,6 milyar dolar oldu. Türkiye'nin teknoloji üretememesi dış ticaretine 17,5 milyar dolarlık açık olarak yansıdı. Türkiye'nin yüksek teknoloji ürünü ticaretinde verdiği açık, toplam 39,8 milyar doları bulan sanayi ürünleri dış ticaret açığının yüzde 44'ünü oluşturdu. Türkiye'nin 2010 yılı yüksek teknoloji ürünleri ithalatında Çin, 4 milyar 363 milyon dolar ile birinci sırada yer alırken, onu 4 milyar 11 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri, 1 milyar 788 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 604 milyon dolarla Fransa izledi. Türkiye'nin yüksek teknoloji ürünü ithal ettiği diğer ülkeler ve ithalat miktarları sırasıyla şöyle: ''İtalya 818 milyon dolar. İsviçre 714 milyon dolar. İngiltere 698 milyon dolar. Macaristan 670 milyon dolar. Güney Kore 591 milyon dolar. Japonya 501 milyon dolar. İrlanda 432 milyon dolar. İsveç 396 milyon dolar. Tayvan 314 milyon dolar. Malezya 240 milyon dolar. Çek Cumhuriyeti 232 milyon dolar. Romanya 223 milyon dolar. Polonya 203 milyon dolar. Hindistan 195 milyon dolar. İsrail 186 milyon dolar ve Tayland 178 milyon dolar.'' -10 YILDA 10 KAT ARTIŞ- Türkiye'nin Çin'den yaptığı yüksek teknoloji ürünü ithalatı 2000 yılında 432 milyon dolar iken, 2005 yılında 2,1 milyar dolara, 2010 yılında da 4,4 milyar dolara çıktı. Türkiye'nin Çin'den aldığı yüksek teknoloji ürünleri 10 yılda 10 kat artış gösterdi. 2010 yılında Türkiye'nin toplam yüksek teknoloji ürünü ithalatının yüzde 20,7'si Çin'den gerçekleştirildi. TÜİK verilerine göre Türkiye, 2010 yılında Çin'den toplam 17,2 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Bu ithalatın 4 milyar 363 milyon dolarını ise yüksek teknoloji ürünleri oluşturdu. Başka bir ifadeyle, Çin'den yapılan her 100 dolarlık ithalatın 25 doları yüksek teknoloji ürünlerine gitti. Çin'in Türkiye'ye en çok sattığı iki ürün grubu, 1 milyar 886 milyon dolar ile ''büro, muhasebe, bilgi işlem makineleri'' ve 1 milyar 810 milyon dolarla ''radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları'' oldu. Bu iki grubun ithalatı, Çin'den yapılan ithalatın yüzde 22'sini oluşturdu. Türkiye 2010 yılında Çin'den 519 milyon dolarlık ''tıbbi ve hassas optik aletler'', 148 milyon dolarlık ''tıpta ve eczacılıkta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürün'' yani ilaç ve ilaç hammaddeleri satın aldı. -10 YILDA 77 MİLYAR DOLAR AÇIK- Çin, Türkiye'nin en çok mal aldığı ülkeler arasında hızla zirveye tırmanırken, Türkiye'nin Çin'e ihracatı gerilerde seyrediyor. 2000 yılında Türkiye'ye 1,3 milyar dolarlık ürün satan Çin, bu rakamı yıllar içinde artırdı. 2006 yılında Türkiye'nin Çin'den yaptığı toplam ithalat miktarı 9,7 milyar dolara yükselirken, bu rakam, 2007 yılında 13,2 milyar dolara, 2008'de 15,7 milyar dolara, 2009 yılında 12,7 milyar dolara ve 2009'da da 17,1 milyar dolara yükseldi. 2000 yılına göre Türkiye'ye yaptığı ihracatı yaklaşık 13 kat artıran Çin, 2010 yılında da 17,2 milyar dolarlık mal sattı. Böylelikle 2000 ile 2010 yılını kapsayan dönemde Çin'den 86 milyar dolarlık ithalat yapan Türkiye, bu ülkeye 9 milyar dolarlık mal satabildi. Söz konusu süreçte Türkiye'nin Çin ile dış ticaretinde açığı 77 milyar doları buldu.