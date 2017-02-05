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Dünya

Teknoloji milyonerleri, felaket ve teröre karşı Yeni Zelanda'da özel sığınak hazırlığında

Anketlere göre Amerikalıların yüzde 22’si, kendi yaşam süreleri içinde dünyanın yok olacağına inanıyor

05 Şubat 2017 17:31

ABD’nin California eyaletinde bulunan ve dünyadaki teknoloji üretiminin merkezi kabul edilen Silikon Vadisi’ndeki milyonerlerin büyük bir kısmının dünyada yaşanabilecek büyük bir felakete, teröre, savaşa karşı hazırlıklara giriştiğini belirtildi. Aralarında Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in de bulunduğu birçok milyarder Yeni Zelanda’da inşa ettirdiği özel sığınaklara taşınma planı yapıyor.

Hürriyet'in İngiliz basınına dayndırdığı habere göre teknoloji milyonerleri, dünyanın farklı bölgelerinde hazırladıkları sığınaklara kendilerini korumak için ateşli ve ateşli olmayan silahlar stokluyor. Multi-milyarderlerin öncelikli tercih ettiği yer ise Yeni Zelanda. Yeni Zelanda’nın Kuzey Kore’den, terör örgütü IŞİD'den, Avrupa ve ABD’deki sosyal gerilimden uzaklığı, ülkeyi sığınmak için ideal yer haline getiriyor. Dünyanın ileri gelen zenginleri, bu ülkede hazırladıkları sığınaklara yatırım yapıyor.

Zengin-yoksul savaşı mı?

Söz konusu tehdidin ne olduğu net olmamakla birlikte, zenginlerin, iç savaştan, nükleer bombalardan ve sosyal çöküşten endişe ettiği ifade ediliyor. Silikon Vadisi’nin insanlarının en çok korktuğu şey ise yeni teknolojiyle birlikte dünya ekonomisinin altüst olması ve ardından zenginlerle yoksullar arasında büyük bir mücadele başlaması. Eski Facebook yöneticisi Antonio García Martínez’in Pasifik okyanusundaki bir adada satın aldığı toprak üzerinde, jeneratörler ve güneş pilleri ile donatılmış bir ev inşa ettiği, aynı zamanda da çok sayıda silah satın aldığı iddia ediliyor. Oracle’ın kurucusu Larry Ellison da Hawaii’de bir ada satın aldı. Yahoo’nun eski üst düzey yöneticilerinden Marvin Liao, okçuluk dersleri alıyor ve ateşli olmayan silahlardan oluşan küçük bir cephanelik kurmuş durumda.

Anketlere göre Amerikalıların yüzde 22’si, kendi yaşam süreleri içinde dünyanın yok olacağına inanıyor.

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