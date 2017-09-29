T24 LogoT24 Logo
Gündem

Teknoloji mağazası açılışında indirim izdihamı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da, ürünlerin indirimli satılacağı duyurulan teknoloji mağazasının açılışında izdiham yaşandı

29 Eylül 2017 19:01

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'da, ürünlerin indirimli satılacağı duyurulan teknoloji mağazasının açılışında izdiham yaşandı. Saatler öncesinden kuyruğa girenlerden bazıları, kapıların açılmasıyla ezilme tehlikesi geçirdi.
Aktekke Mahallesi\'nde bulunan AVM\'de faaliyete geçen teknoloji mağazası, açılış nedeniyle ürünlerin indirimli satılacağını duyurdu. Sabahın erken saatlerinde AVM önünde kuyruk oluşmaya başladı. AVM açılmadan oluşan kuyruk otoparktan yola ve yolda da kaldırım boyunca uzadı. Saat 09.30\'da AVM\'nin kapılarını açmasıyla birlikte indirimli alışveriş yapmak isteyenler mağazanın kapısına yığıldı. İçeriye girmek isteyenlerden bazıları oluşan izdihamda ezilme tehlikesi geçirdi. Güvenlik görevlileri ile vatandaşlar arasında zaman zaman tartışma yaşandı. Kalabalık, mağaza içinde de izdihama yol açtı. İndirimli ürünlerden alanlar kasa önünde kuyruğa girerek ödeme yaptı.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkan YILMAZKASTAMONU DHA KASTAMONUSaatlerAktekke MahallesiSabahınAVMSaatGüvenlikKalabalıkFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24