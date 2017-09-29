Teknoloji mağazası açılışında indirim izdihamı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'da, ürünlerin indirimli satılacağı duyurulan teknoloji mağazasının açılışında izdiham yaşandı. Saatler öncesinden kuyruğa girenlerden bazıları, kapıların açılmasıyla ezilme tehlikesi geçirdi.

Aktekke Mahallesi\'nde bulunan AVM\'de faaliyete geçen teknoloji mağazası, açılış nedeniyle ürünlerin indirimli satılacağını duyurdu. Sabahın erken saatlerinde AVM önünde kuyruk oluşmaya başladı. AVM açılmadan oluşan kuyruk otoparktan yola ve yolda da kaldırım boyunca uzadı. Saat 09.30\'da AVM\'nin kapılarını açmasıyla birlikte indirimli alışveriş yapmak isteyenler mağazanın kapısına yığıldı. İçeriye girmek isteyenlerden bazıları oluşan izdihamda ezilme tehlikesi geçirdi. Güvenlik görevlileri ile vatandaşlar arasında zaman zaman tartışma yaşandı. Kalabalık, mağaza içinde de izdihama yol açtı. İndirimli ürünlerden alanlar kasa önünde kuyruğa girerek ödeme yaptı.



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