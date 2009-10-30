'Teknoloji' için 2 kilometrelik kuyruk oluştu

Bayrampaşa’da 750 milyon Euro yatırımla 495 bin metrekare alana kurulan Forum İstanbul, daha açılmadan burada yer alan iki teknoloji perakendecisi açılış yaptı. Media Markt’ın kardeş şirketi Saturn ile Türk rakibi Teknosa dün 06.00’da kapılarını açtı. Zemin kattaki Teknosa için gelenler sağda, birinci kattaki Saturn için gelenler ise solda sıra oldu. 2 kilometrelik kuyruk oluştu.



Bayrampaşa’da 750 milyon Euro’luk yatırımla 495 bin metrekare alana kurulan Forum İstanbul açılışını 17 Kasım’da yapmaya hazırlanırken, bu alışveriş merkezinde yer alan iki teknolojisi perakendecisi kapılarını dün sabah erken saatlerde açtı. Birinci katta yer alan Media Markt’ın kardeş kuruluşu, Alman Saturn ile zemin katta yer alan Sabancı Holding’in teknoloji perakende şirketi Teknosa sabah 06.00 itibariyle hizmet vermeye başladı. Her iki mağazada tüketicinin büyük ilgisini çekerken, açılıştan saatler önce kuyruklar oluşmaya başladı. Teknosa için gelenler alışveriş merkezinin sağ tarafında, Saturn için gelenler solda sıraya girdi. Tüketicinin bekleme kuyruğu 2 kilometreyi buldu.



Saturn’den ilk mağaza



Türkiye’deki ilk mağazasını açan Saturn, ‘Büyük konuşmaya geliyoruz’ diye seslenerek pazara iddialı giriş yaptı. Saturn, 4 bin 300 metrekarelik satış alanına sahip mağazasıyla, 45 bini aşkın yeni ürününü teknoloji tutkunlarıyla buluşturdu. Açılışta konuşan Saturn Operasyonlardan Sorumlu Türkiye Genel Müdürü Yıldırım Karaali, Saturn’un Türkiye’ye büyük hedeflerle geldiğini belirterek şöyle konuştu: “Elektronik mağazacılık pazarı Türkiye’de yüksek potansiyele sahip. Bu rekabette gücümüzü göstereceğiz. Büyük konuşmak için buradayız. Türkiye’de hızla büyüyeceğiz. Önümüzdeki dönemlerde açılacak olan yeni mağazalarımızın hazırlıklarına şimdiden başladık. 2010 sonuna kadar Türkiye’de en az 5 mağaza açmak ve Avrupa’daki başarımızı Türkiye’de de sürdürerek yüksek cirolara ulaşmak hedefimiz.”



Zemin kattaki 2 bin 500 metrekare alanda hizmet veren Teknosa Exxtra açılışında ise 10 bini aşkın tüketici, açılıştan 15 saat önce uzun kuyruklar oluşturdu. Teknosa Genel Müdürü Mehmet Nane, Forum İstanbul Alışveriş Merkezi’nde İstanbul’daki 62’nci mağazalarını açtıklarını belirterek, mağaza sayılarını 235’e çıkarttıklarını belirtti. “Herkes İçin Teknoloji sloganı ile hızla ilerlediklerini vurgulayan Nane, bu açılışla Exxtra konseptine sahip 10’uncu mağazanın da faaliyete geçtiğini kaydetti. Bu açılışta en büyük ilgiyi LCD televizyonlar, diz üstü bilgisayarlar, dijital fotoğraf makineleri ve cep telefonlarının gördüğünü belirten Nane, “Açılışa özel kurulan 45 kasa ve alınan özel güvenlik önlemleri sayesinde karmaşa ve yığılmanın önüne geçtik. Kuyruklarda bekleyen tüketicilerimize verdiğimiz değer doğrultusunda düzen, nizam, intizam hedefledik” dedi. Teknosa’nın açılışında 400 güvenlik görevlisi görev aldı. Teknosa Exxtra’da müşterilere ayrıca uygun fiyatlı ürün sepetleri de vardı. CD, taşınabilir bellek gibi bazı ürünlerin 1 TL, 3 TL ve 5 TL gibi fiyatlarla satışa sunulduğu görüldü.