Teknoloji hırsızlığından ceza ödeyecek

Dünyanın bir numaralı yazılım şirketi Microsoft, rakip firmanın patent hakkını ihlal etmekten 388 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.



ABD'nin Rhode İsland eyaletinde görülen davada, Microsoft, rakibi Uniloc firmasına ait anti-virüs programının algoritmasını "çalmaktan" suçlu bulundu ve rakibine 388 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.



Microsoft sözcüsü, kararı temyiz edeceklerini söyledi. Sözcü, "Karar bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bizce ihlal yok, zira Uniloc'un patent hakkı geçerli değil" diye konuştu.



Bilgisayar güvenliği alanında ihtisaslaşmış Uniloc şirketi, Microsoft'u 2003'te dava etmişti.

