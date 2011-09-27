Teknoloji haritası çıkarılıyor





T24- Bilgi ve iletişim sektörü temsilcileri Türkiye'nin bilişim fotoğrafını çekiyor. "Ülkemiz nasıl daha rekabetçi ve yenilikçi olabilir?" sorusuna cevap aradıklarını belirten Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Türkiye'nin teknoloji altyapısını ortaya koymak istediklerini söyledi. Pilot uygulama İstanbul'da başarılı olduğu takdirde tüm illere yaygınlaştırılacak.









Zaman'ın haberine göre, bilgi toplumu olma vizyonuyla yola çıkan Türkiye'de hem ilgili bakanlıklar hem de sektör temsilcileri önemli projelere imza atıyor. Bunlardan biri Türkiye Bilişim Vakfı'nın (TBV) geliştirdiği harita. Vakıf, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) sektörünün haritasını çıkaracak. Öncelikle İstanbul'daki bilgi ve iletişim sektörünün kullanım ve üretim durumu tespit edilerek, bunun kente sağladığı katma değer hesaplanacak.





Bu değerin nasıl daha fazla artırılacağını araştırmak amacıyla TBV, 'İstanbul Bilgi Toplumu İzleme Grubu' oluşturdu. İstanbul Kalkınma Ajansı, Sabancı Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği'nin de desteklediği proje, bir yıl süreyle devam edecek. Söz konusu proje, İstanbul'un bilişim sektörü aracılığıyla daha rekabetçi, daha yenilikçi, yabancı sermaye yatırımlarını daha kolay çeken, finans merkezi olma girişimlerini destekleyen, kültür turizmini ve uluslararası işbirliklerini daha cazip hale getiren bir konuma gelmesini hızlandırmayı hedefliyor.





Proje kapsamında, kente sağladığı katma değeri henüz bilinmeyen 'yenilikçi endüstri'nin bilişimle ilişkili bölümü de bu şekilde ilk kez hesaplanacak. Projenin tanıtım toplantısında konuşan TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı, bir bilişimci olarak Türkiye'nin teknoloji ağ yapısını ortaya koymak istediklerini söyledi.





"Neden İstanbul'dan başlandı?" sorusuna rakamlarla cevap veren Eczacıbaşı, "Ülke ekonomisinin yüzde 40'ı bu kentte üretiliyor. İstanbul, yüzde 34 payla ticaret 1. sırada, yüzde 24 payla sanayi, yüzde 7 payla ulaştırma ve haberleşme geliyor. Bu listede bilişim sektörü yok. Bunun hesabı bugüne kadar yapılmadı, bu şehre katma değeri bilinmiyor. Bilinmediği için bilişim ağırlıklı bir kalkınma ve büyüme stratejisi yapılmadı." dedi.



İstanbul'u pilot il olarak seçtiklerini söyleyen TBV Başkanı, "Bu proje burada başarılı olursa, sistemi diğer iller için de uygulayacağız. BİT'in çıtasını yükselterek başka sektörleri de yukarı çekiyor olacağız. Böyle bir sürecin başladığı mesajını vermek istediklerini söyleyen Eczacıbaşı, "Sektörün gerçek rakamlara ihtiyacı var. Farklı kanallardan rakamlara ulaşıyoruz ama bunlar çiğ veri. Ama sektörün önünü görmesi için asansör rakamlarla ihtiyacı var. Türkiye'nin bilişim sektörünü rakamlarla anlamlandırmamız lazım" sözlerine yer verdi.





Ekonomik olarak İstanbul'un kalkınmasına katkıda bulunmak istediklerini aktaran Eczacıbaşı, "Bunun için BİT sektörünün ön plana çıkmasına bakacağız. İstanbul, dünyada bilişim kenti olarak bilinir hale gelecek." diye konuştu.





TBV Yönetim Kurulu üyesi Leyla Arslan ise kentlerin artık fabrika bacalarıyla değil, üretim kalitesiyle ölçüldüğünü söyledi. Bu kültürü endüstriye dönüştürmüş kentlerin turizmden, hizmet sektöründen, bankacılıktan çok daha yüksek gelir sağladığını aktaran Arslan, "İstanbul'un da bu kentler arasında yer alması için ilk adım, bilişimin İstanbul'a sağladığı katma değerin nitelik ve niceliğini saptamak olacak. 'İstanbul Bilgi Toplumu İzleme Grubu' bu amaçla kuruluyor." diye konuştu.

