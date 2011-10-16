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Teknoloji harikası TV'ler ADANA (A.A)

16 Ekim 2011 15:01

-Teknoloji harikası TV'ler ADANA (A.A) - 16.10.2011 - Geçmişte tüp teknolojisiyle sadece TV yayınlarının izlenmesini sağlayan televizyonlar, yerini LED ve 3 boyut teknolojisine sahip, internete girilebilen, yayınları kaydedebilen, bilgisayar ve cep telefonlarına kablosuz olarak bağlanabilen ve kumandasında klavye özelliği bulunan ''teknoloji harikaları''na bıraktı. Televizyonların siyah-beyaz ekranlar ve tek kanal ile başlayan, daha sonra renkli ekranlar ve stereo sesle devam eden gelişimleri, son yıllarda çok hızlanarak, LED ekranda 3 boyutlu görüntü ve 6 kanal ses sunan, bilgisayarların özelliklerini taşıyan gelişmiş cihazlara dönüşmeleriyle ''baş döndürücü'' hale geldi. Geçmişte ayrı ayrı cihazlarla gerçekleştirilen pek çok fonksiyonu üzerinde toplayan günümüz TV'leri, artık 2 boyutlu görüntüyü 3 boyutluya çeviriyor, yayınları kaydediyor, internette gezinmeyi sağlıyor, cep telefonu ve bilgisayar gibi cihazlara kablosuz olarak bağlanıyor, hatta kendisini izleyen olup olmadığını ''fark edip'', gerekirse kapanıyor.

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