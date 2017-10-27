Teknoloji devlerinin finansal sonuçları beklentilerin üzerinde

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Ekim (DHA) – Google’ın ana şirketi Alphabet, Amazon, Microsoft ve Twitter analistlerin beklediğinden çok daha iyi finansal sonuçlar açıklayarak, ABD hisse piyasalarını \"süper Perşembe\" olarak da bilinen günde rekor seviyelere yükseltti.

Jeff Bezos tarafından kurulan online alışveriş devi Amazon Eylül’le biten üç ayda satışlarının yüzde 34 artarak 43.7 milyar dolara yükseldiğini açıklayınca şirketin hisseleri yüzde 8.0 yükselerek 1000 doların üzerinden işlem gördü. Şirketin net geliri 256 milyon dolara yükseldi.

Google’ın ana şirketi Alphabet de satışlarını beklentilerin üzerinde yüzde 24’lük bir artışla 27.8 milyar dolara yükseltti ve şirketin hisseleri yüzde 3 artarak 1000 doların üzerine çıktı.

Microsoft da beklenenin üzerinde kazanç açıklayınca hisseleri yüzde 3.6 artarak 82.18 dolarla tarihi rekor seviyeden işlem gördü. Şirketin piyasa değeri dotcom krizindeki zirve seviyesini de geçerek 630 milyar dolara yükseldi.

Alphabet, Amazon, Twitter, Microsoft ve Intel gibi çeyrek sonuçlarını açıklayan şirketlerin toplam satışları 2 trilyon doların üzerinde gerçekleşti.

Bu yıl hisse piyasalarını en çok yönlendiren teknoloji hisseleri;

- ABD hisse piyasaları endeksini 3.25 puanla yüzde 0.1 yükselerek 2560’a yükseltirken,

- Dow Jones endeksi 71.40 puanla yüzde 0.3’lük artrak 23,400.86 oldu.

Nasdaq kompozit endeksi ise 7.12 puanla yüzde 0.1 düştü ve 6556.77’ye geriledi.

Daha küçük şirket hisselerinin işlem gördüğü Russel 2000 endeksi ise 3.98 puanlık yükselişle yüzde 0.3 artarak 1497.46 düzeyine yükseldi.

Yatırım kuruluşu EPFR verilerine göre yatırımcılar son üç haftada giderek boğa piyasasına döndü ve ABD hisselerinde farklı varlık sınıflarına 14 milyar dolar yatırdı.