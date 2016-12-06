Teknoloji devlerinden 'Terör propagandasını engelleme' kampanyası

Facebook, Microsoft, Twitter ve YouTube internette yayılan ve 'terör propagandası' olarak kabul edilen içerikleri engellemek adına birlikte hareket etme kararı aldı.

Pazartesi günü açıklanan plana göre dijital 'parmak izlerinden' oluşan bir veri tabanı kullanılarak, 'terör propagandası' içerikli videolar ve görüntüler anında tespit edilebilecek ve şirketlerin bunları internetten kaldırması kolaylaştırılacak.

Şirketlerin yeni uygulamaya 2017'den itibaren başlaması bekleniyor.

Planın teknik kısımları hala gelişme aşamasında. Ancak Microsoft'un daha önce internetten çocuk pornografisini kaldırmak için kullandığına benzer bir teknoloji kullanılacak.

Şirketler, ortaklıklarını açıklarken yaptıkları açıklamada aralarında anlaşarak, "En radikal ve korkunç terör görüntülerini içeren fotoğraflar ve videolar, kurallarımızı bariz biçimde ihlal eden içerikler kaldırılacak" dedi.

Bu tip içerikler şirketlerden herhangi birinin sayfasında paylaşıldığında, diğer şirketler de dijital parmak izleri sayesinde aynı içeriği kolayca tespit edilebilecekler.