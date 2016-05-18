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Ekonomi

Teknoloji devi Microsoft Nokia'yı sattı!

Microsoft 2013 yılında 7.2 milyar dolara satın aldığı Nokia'yı 350 milyon dolara Tayvanlı Foxconn'a sattı

18 Mayıs 2016 22:15

Cep telefonu endüstrisinin bir dönem en büyük ismi olan Nokia'yı 2013 yılında satın alan Microsoft'un bu yatırımı beklediği meyveyi vermedi. Nokia'nın telefon bölümü ve isim hakları 350 milyon dolara Tayvan merkezli elektronik firması Foxconn'a satıldı.

htbusiness'ın haberine göre, anlaşma yalnızca Nokia en temel tasarımlı telefonlarını kapsarken, Windows 10 yazılımını, Lumia telefonları ve Windows Phone'u üreten Acer, Alcatel, HP, Trinity ve VAIO gibi markalara Microsoft'un desteği sürecek. Anlaşmayla birlikte 4 bin 500 çalışanın kadrosu Foxconn'a geçecek.

Dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden Microsoft, Finlandiyalı Nokia'yı 3 Eylül 2013 tarihinde 7.2 milyar dolara satın almıştı.

Şirket, Nokia'nın isim haklarını 2024'e kadar elinde tutacaktı. Ancak hem Apple ve Samsung gibi markaların sektörü domine etmesi hem de küresel ekonomideki yavaşlamaya bağlı olarak telefon piyasasının kayıplar yaşaması nedeniyle Microsoft'un telefon gelirleri yılın ilk çeyreğinde yüzder 46 düştü.

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