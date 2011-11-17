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Dünya

Teknokrat iktidar endişesi LONDRA (A.A)

17 Kasım 2011 20:13

-Teknokrat iktidar endişesi LONDRA (A.A) - 17.11.2011 - Avrupa'da İtalya ve Yunanistan'daki başbakan değişiklikleriyle gündeme gelen teknokrat hükümetlerin, mevcut avro krizini daha da derinleştirmesinden endişe duyuluyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan "Avrupa Reformu Merkezi (CER)" isimli düşünce kuruluşundan üst düzey araştırmacı Philip Whyte konuya ilişkin makalesinde, Yunanistan ve İtalya'daki yeni başbakan atamalarının bu ülkelerde seçimlere gidilmesini önlese de Avrupa'daki mevcut finansal krizi daha da artırabileceğini yazdı. Whyte, siyasi geçmişi olmayan bu başbakanların tasarruf önlemlerinin uygulanması yönündeki baskı nedeniyle, İtalya ve Yunanistan'daki krizleri daha da derinleştirebileceğini bildirdi. Whyte yazısında ayrıca, "Ortak para biriminde derin bir sorun var ve bu konuda teknokrat hükümetler bir şey yapamaz. Avro bölgesinde siyasi ve mali birlik olmadan istikrar sağlanamaz" ifadesine yer verdi. Guardian gazetesinde konuya ilişkin yer alan yorum yazısında da "Atina'ya Lucas Papademos, Roma'ya ise Mario Monti gibi teknokratları koymak, sorunlara çözüm bulmak yerine daha çok soru doğuracaktır" ifadesine yer verildi.

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