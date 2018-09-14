TEKNOFEST'TE KULLANILACAK YER HİZMETLERİ EKİPMANLARI 20 TIR İLE YOLA ÇIKACAK

Haber-Kamera: ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)

İstanbul Yeni Havalimanı’nda 20-23 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek TEKNOFEST\'te kullanılacak yer hizmetleri ekipmanları Atatürk Havalimanı\'ndan TIR\'lar ile götürülecek.

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için geri sayım başladı. TEKNOFEST\'te kullanılacak yer hizmetleri ekipmanları Atatürk Havalimanı\'nda Yeni Havalimanı\'na doğru yola çıkacak. Bu kapsamda pushback araçları, bagaj ekipmanları, yolcu merdivenleri, jeneratör başta olmak üzere festivalde bulunacak hava araçlarına hizmet edebilecek tüm ekipmanlar 20 TIR\'a yüklendi. 70 kişilik ekibin çalıştığı yükleme işleme işleminin ardından tüm ekipmanlar İstanbul Yeni Havalimanı\'na götürülecek

Görüntü Dökümü :

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-TIR\'a yüklenen konteynır detayı

-TIR üzerinde bekletilen ekipman detayları

-Pusback aracının TIR\'a yüklenmesi

-Genel Detaylar

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