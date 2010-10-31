-TEKNİK SERVİSLERİN GÖREVLENDİRİLMESİ TEBLİĞİ ANKARA (A.A) - 31.10.2010 - Motorlu araçlar ve bunların aksam, sistem ve ayrı teknik üniteleri ile ilgili teknik mevzuatın uygulanmasında teknik servislerin görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın, Teknik Servislerin Görevlendirilmesi Usul ve Esaslarına Dair Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT MARTOY), İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (2002/24/AT MOTOY) ve Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları İle Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (TORTOY) kapsamındaki araçlar ve bunların aksam, sistem ve ayrı teknik üniteleri ile ilgili teknik mevzuatın kapsamında yer alan ürünlerin ilgili mevzuatına uygunluğunu ve güvenliğini değerlendirmek amacıyla görevlendirilecek teknik servislerin belirlenmesinde temel alınacak kriterleri ve söz konusu kuruluşların başvuru ve görevlendirme esasları ile bu kuruluşların yükümlülüklerini kapsıyor. Buna göre, teknik servisler, tip onayı alacak ürünlerin prototiplerini düzenleyici mevzuatta belirtilen onay veya muayeneler bakımından gerekli deneyleri bizzat yapacak veya yapılmasına nezaret edecek. Teknik servisler, görevlendirilmedikleri test veya muayeneleri yapamayacak. Teknik servisler, düzenleyici mevzuatın kapsamına giren alanlarda gerekli teknik bilgiye, uygun becerilere ve tecrübeye sahip olduğunu belgelemek zorunda olacak. Türkiye’de yerleşik test veya muayene kuruluşları ve Avrupa Birliğinde yerleşik olan ve Türkiye’de temsilciliği bulunan teknik servisler ve test veya muayene kuruluşları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından teknik servis olarak görevlendirilebilecek. Teknik servis olma talebinde bulunan kuruluşun müracaat dosyası incelenecek, uygun bulunması halinde kuruluş, Bakanlık veya Bakanlık tarafından bu konuda gerektiğinde görevlendirilen Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yerinde incelenecek ve bir değerlendirme raporu düzenlenecek. Teknik servis olma talebinde bulunan kuruluşun TS EN 17020, TS EN 17021, TS EN 17025, standartlarına göre akreditasyona sahip olması inceleme ve değerlendirmede tercih unsuru olacak. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, gerekli gördüğünde teknik servislerin test veya muayene uygulamalarında yeknesaklığı sağlamak üzere belirli periyotlarla, aynı numuneyi bedelsiz olarak birden fazla teknik servise inceletebilecek ve uyumsuzluk halinde düzeltmelerini temin edecek. Aynı teknik servis, bir veya birkaç AB üyesi ülkesi tarafından teknik servis olarak görevlendirilebilecek. Tebliğ yayımlanmadan önce görevlendirilmiş olan teknik servisler, 1 Ocak 2012 tarihine kadar Tebliğ hükümlerini sağlamak zorunda olacak. Anılan tarihe kadar bu Tebliğ hükümlerine göre değerlendirme yapılarak Protokolleri yenilenecek.