Teknik menajer formülü!



Sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe’de yönetim kaos ortamından kurtulmak için çözüm peşinde. Sarı lacivertlilerde uzun süredir konuşulan teknik menajerlik formülü yeniden gündeme geldi.





İspanya Milli Takımı’nı Euro 2008’de şampiyonluğa taşıyan Luis Aragones’in Türkiye’yi yeteri derecede tanımadığı için sezona kötü başladığı kanısına varan yönetim, pazartesi günü yapılacak toplantı öncesinde radikal kararlar almayı planladı.



Listede üç aday var



Luis Aragones ile devam kararı alan yönetim, tam yetki ile göreve getirmek istediği teknik menajer ile yeni bir oluşumun içine girecek. Yerli isimlerden oluşan listede Sivasspor’un başarılı teknik direktörü Bülent Uygun, Ankaraspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve kulübün efsane futbolcularından eski teknik direktör Rıdvan Dilmen var.



Daha önce kulübün başına CEO getiren ancak kısa sürede anlaşmazlık yaşayarak bu girişiminden vazgeçen kulüp başkanı Aziz Yıldırım’ın teknik menajerlik konusunda henüz net karar vermediği öğrenildi.



Dilmen’in şansı yüksek



Listedeki üç isimden Bülent Uygun ile Aykut Kocaman’ın faal çalıştırıcı olması nedeniyle ilk olarak Rıdvan Dilmen düşünülüyor. Sarı lacivertli yönetim bu konuyu pazartesi günkü toplantıda yeniden görüşecek ve kulübün geleceği ile ilgili kararını verecek.



Tam yetki ile göreve gelecek olan teknik menajer, sadece Luis Aragones’e yardım etmekle kalmayacak, transfer çalışmalarını da bizzat yürütecek. Geleceğe yönelik genç yerli ve yabancı oyuncuların transferi ile ilgilenecek. Bu konudaki görüşlerini yönetim ile paylaşarak yatırımların yapılmasını sağlayacak.



