Teknik kadronun isteğiydi



Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Semih Şentürk, teknik kadronun isteği doğrultusunda maç sona ermeden yedek kulübesinden soyunma odasına gittiğini açıkladı.



Fenerbahçeli futbolcu Semih Şentürk, Fortis Türkiye Kupası'nda Bursaspor ile yaptıkları çeyrek final rövanş maçı sona ermeden yedek kulübesinden soyunma odasına gitmesini ''isyan'' şeklinde değerlendiren haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, ''Maç bitmeden yedek kulübesinden kalkarak soyunma adasına gitme fikri benim değil, teknik kadronun isteğidir'' dedi.



Semih, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, ''Hiçbir oyuncu yedek kulübesinde oturmak istemez. Oynamadığı zamanlarda da üzülür. Bunun tersini söylemek yalandır, yanlıştır. Ama buna karar verecek olan mahalle takımında bile teknik direktördür'' şeklinde ifadeler kullandı.



Hakkında bu yönde yapılan haberlerin Fenerbahçe'ye, teknik direktör Luis Aragones'e ve kendisine zarar verdiğini ifade eden Semih, ''Maç bitmeden yedek kulübesinden kalkarak soyunma adasına gitme fikri benim değil, teknik kadronun isteğidir. İkinci devre boyunca saha kenarında ısınmış bir oyuncunun 3. değişiklik yapıldıktan sonra terli terli kulübede oturması gerektiğini düşünen zihniyet, ortaya çıkan görüntüye hayali yorum yapmaktadır. Yazılanlar yalanlanmadıkça, açıklama yapılmadıkça medyamızın bir bölümü Semih Şentürk'ü başka takımlara göndermekte, takımda kriz yaşandığını, oyuncu ile hoca arasında problemler bulunduğunu kamuoyuna yaymaktadır. Profesyonel futbol takımında bulunan tüm arkadaşlarım gibi ben de takımımızın gerek lig, gerekse kupa mücadelesinde başarılı olması için tüm gayretimizle çalışacağız. Başımızda deneyimli bir teknik direktör ve her geçen gün performansı artan, galibiyet sayısı çoğalan bir takım için çaba sarf edeceğiz. Bundan kimsenin endişesi olmasın'' dedi.

