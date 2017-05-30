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Spor

Teknik direktörün görevi bir gün bile sürmedi

İnegölspor tesislerinde dün öğle saatlerinde Taşkın Güngör ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzalanmıştı

30 Mayıs 2017 15:32

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden İnegölspor'da yönetim, teknik direktör Taşkın Güngör'ün sözleşmesini imzaların atılmasının üzerinden bir gün bile geçmeden feshetti.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "İnegölspor yönetim kurulumuzun aldığı karar gereği sözleşme imzaladığımız teknik direktör Taşkın Güngör'ün sözleşmesi feshedilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, sözleşmenin feshedilmesinin nedeni hakkında bilgi verilmedi.

İnegölspor tesislerinde dün öğle saatlerinde Taşkın Güngör ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzalanmıştı.

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